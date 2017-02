‚Byl to jenom vtip.’ Disney hodil nejsledovanějšího youtubera přes palubu

PewDiePie, vlastním jménem Felix Kjellberg, je švédský youtuber, který se proslavil vytvářením názorových videí, převážně komentovaného hraní videoher. Jen za minulý rok vydělal reklamou a sponsoringem přes 14 milionů dolarů.

Klíčovou částí Kjellbergova úspěchu byla smlouva s Maker Studios, dceřinou společností giganta Disney. Ta mu umožnila spoluzaložit Revelmode, multimediální síť produkující videa a mobilní aplikace. „Ačkoliv Felix získal velkou část fanoušků tím, že se choval provokativně, tak v tomto případě už se dostal za hranici vkusu a výsledná videa jsou nevhodná. Společnost Maker Studios se rozhodla s ním ukončit spolupráci,“ vyjádřila se k problému mluvčí společnosti.

Studie deníku Wall Street Journal ukazuje, že závadný obsah byl hned v devíti Kjellbergových videích. Ve videu z 22. ledna vystupuje postava Ježíše, který v jedné scéně praví: „Hitler nic špatného neudělal.“

V jiném videu zase ukazuje svastiku nakreslenou jeho fanouškem nebo třeba paroduje nacistický pozdrav. „Nejzávadnějším“ je ale video z 11. ledna, kde nechává dva muže držet nápis namířený proti Židům. Ty kontaktoval pomocí webové stránky Fiverr, kde lidé nabízejí své služby za pět dolarů (odtud název webu).

„Chtěl jsem zkusit něco, co mi přišlo absurdní - že lidé udělají na Fiverru za pět dolarů všechno. Chtěl jsem poukázat na to, jak šílený dnešní svět je,“ obhajuje se na svém PewDiePie na svém blogu. „Nijak nepodporuji tyto nenávistné postoje. Ačkoliv to vůbec nebyl můj záměr, tak chápu, že ty vtipy lidi urazily,“ dodává. Kjellberg inkriminovaná videa ze svého účtu vymazal.

Příběh má i bizarní dohru - Kjellberga si za celebritu vybrala i krajně pravicová zpravodajská stránka The Daily Stormer, která o něm publikovala řadu článků, kde ho mimo jiné častuje titulem „náš člověk.“ Na stránce se dokonce objevil banner hlásající „fanouškovská stránka PewDiePie číslo jedna.“

Minulý rok Kjellberg na svůj Twitter přidal příspěvek, že se se svým kamarádem, youtuberem JackSepticEye, přidal k Islámskému státu. V reakci na to byl jeho účet na nějakou dobu zablokován.