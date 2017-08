Bylo to plánovaná akce, chtějí mě kriminalizovat a ovlivnit volby, tvrdí Babiš

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš považuje žádost policie, aby ho Sněmovna vydala k trestnímu stíhání, za snahu politického systému zlikvidovat ho. Načasování žádosti podle něj ukazuje na snahu ovlivnit volby. Policie požádala Sněmovnu o vydání Babiše a předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka kvůli kauze Čapí hnízdo.

LN: Jak hodnotíte žádost policie o vaše vydání a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání?

Je to věc, kterou jsem očekával. Byla to plánovaná akce a zadání kriminalizovat mě. Bylo to pečlivě naplánované. Vyšetřování bylo přiděleno policistovi Nevtípilovi (komisař Pavel Nevtípil z pražské hospodářské kriminálky, pozn. red.), který spolupracoval s kmotry na ukradení firmy Neograph podnikatelovi Sittovi za spolupráce se státní zástupkyní Máchovou.

LN: Z čeho vycházíte, když říkáte, že to bylo pečlivě naplánované?

Tento rok jsem slyšel už několikrát, že mě budou chtít obvinit. Nejdříve se mluvilo o konci dubna, pak se to posunulo. Cílem bylo vypustit to před volbami a ovlivnit volby.

LN: Co říkáte na podezření týkající se Čapího hnízda?

Je to absurdní a odmítám to. Na policii jsem byl kvůli Čapímu hnízdu nedávno. Když jsem se ptal, v jakém jsem postavení, řekli mi, že jsem svědek.

LN: Nesdělili vám, že jste v pozici podezřelého?

Ne. Také jsme potkali lidi, kteří měli udělat průzkum veřejného mínění, jaký dopad by mělo na občany a voliče, kdyby mě policie obvinila. Takže je to cílená kampaň.

LN: Můžete uvést jména lidí, kteří tento průzkum dělali?

Vím, kdo to byl, ale nechci to říct. Vím ale, že dostali úkol udělat takový průzkum. Farma Čapí hnízdo slouží veřejnosti. Byla několikrát kontrolována různými institucemi a politiky. Pokud tam bylo nějaké pochybení, proč pak ROP poskytl dotaci na projekt? Věděli, že v projektu je strategické partnerství. Proto si myslím, že jde nyní především o zásah do voleb.

LN: Překvapilo vás, že policie žádá i vydání prvního místopředsedy ANO a manažera Agrofertu Jaroslava Faltýnka?

Pan Faltýnek figuroval pouze ve firmě, je to nesmysl, absurdní. Já prostě nechápu, proč si policie naplánovala takový zásah dva měsíce před volbami – přitom to vyšetřují už rok a půl. Tenhle politický boj proti mně a hnutí a začal na začátku roku 2016. Čapí hnízdo dostal přidělené ten správný policista. Tlaky jsou ze všech stran.

LN: Bude žádost o vydání ke stíhání hrát roli v kampani hnutí ANO? Změníte strategii kampaně?

Roli to bude hrát v tom, že média a novináři o tom budou neustále mluvit. Nevidím ale důvod měnit strategii.

LN: Jaký zaujmete postoj k vydání ke stíhání jako poslanec, až se o věci bude hlasovat?

Nepochybuji, že poslanci schválí naše vydání policii. Když udělali LEX Babiš, teď využijí další příležitosti, jak se mě zbavit.