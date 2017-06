Útočníci bodali lidi do krku. Bylo to šílenství, popisují svědci paniku v Londýně

14:55

Richard Angell byl v Arabském baru a kuchyni v Borough Market, když došlo k útoku. Ráno se do restaurace, kde večeřel se svými přáteli, vrátil, aby zaplatil svůj účet. „Pokud to, že si dám gin a tonic s přáteli, flirtuji s hezkými muži a bavím se s báječnými ženami, tyhle lidi tolik uráží, budu to dělat víc, protože to Londýn dělá skvělým, to z něj dělá nejlepší město na světě. Budeme chodit ven a ještě více si ho užívat.“