‚Bylo to tak bezvýznamné.‘ Trump mladší o schůzce s ruskou právničkou otci neřekl

„Bylo to tak bezvýznamné, že nebylo co říci,“ popsal v rozhovoru pramalou důležitost své schůzky s ruskou právničkou Nataljou Veselnickou, která má podle některých amerických médií blízko ke Kremlu, což však ruská strana odmítá.

Nejstarší prezidentův syn v úterý zveřejnil elektronickou korespondenci, která ukazuje, že z Moskvy loni přišla nabídka poskytnout potenciálně výbušné informace o Trumpově soupeřce v prezidentských volbách Clintonové. Sám Donald Trump mladší se v jednom z e-mailů svěřil, že se mu takový nápad líbí.

Sama Veselnická poté uvedla, že žádné materiály poškozující demokratickou kandidátku neměla, což potvrdil i prezidentův potomek. Dodal, že se „nejspíš sešel i s dalšími lidmi z Ruska“, ale nikdy se nesnažil koordinovaně ovlivnit volby či poškodit Clintonovou.



Schůzka i zveřejněná elektronická komunikace zcela zastínila další dění na americké politické scéně, neboť zákonodárci obou stran začali řešit, nakolik dokládá ruskou snahu ovlivnit loňské volby v Trumpův prospěch, kterou vyšetřují federální úřady i výbory Kongresu. Zatímco podle některých demokratů jde o nezvratný důkaz, republikáni jsou zdrženlivější. Trumpa mladšího hodlá vyslechnout senátní výbor pro tajné služby.

Sám prezident Trump poslal přes Twitter synovi několik povzbuzujících vzkazů. „Je to skvělý člověk, který miluje svou zemi,“ napsal poté, co vyjádřil Donaldu juniorovi obdiv za jeho transparentost se zveřejněním e-mailů.

My son, Donald, will be interviewed by @seanhannity tonight at 10:00 P.M. He is a great person who loves our country!