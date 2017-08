Být všemocný, zabil bych všechny nevěřící, psal na internet nejhledanější muž Španělska

BARCELONA/PRAHA Španělská policie nadále intenzivně pátrá po muži, kterého podezřívá, že seděl za volantem dodávky, která ve čtvrtek projela pěší zónou plnou lidí v Barceloně a nechala za sebou 14 mrtvých a 130 zraněných. Je jím osmnáctiletý Moussa Oukabir, o němž je známo velmi málo, ale v médiích se objevují jeho komentáře o zabíjení bezvěrců na sociálních sítích.

Policie brzo po čtvrtečním incidentu vypustila do médií podobiznu muže, jehož doklady našla v dodávce na barcelonském bulváru Las Ramblas. Ty však patřily Oukabirovu staršímu bratrovi Drissovi. Když se spatřil na televizních obrazovkách, sám se vydal do rukou mužů zákona.

Jakékoliv zapojení do útoku popřel. Tvrdí, že mu byly doklady, na něž bylo vozidlo vypůjčeno, odcizeny. Dříve měl problémy se zákonem, když v roce 2012 strávil měsíc ve vazbě kvůli obvinění ze sexuálně motivovaného trestného činu. Byl také zatčen kvůli násilnostem, ale o jeho nevině mohou svědčit informace španělských bezpečnostních složek, podle nichž osmadvacetiletý muž nikdy nebyl evidován mezi sympatizanty radikálního islámu.

Katalánská policie údajně předpokládá, že mladší bratr Moussa utekl nějakým jiným vozidlem. Jestli hledá právě osmnáctiletého Oukabira, zatím odmítla oficiálně potvrdit. Podle mluvčí jednotky budou všechna důležitá oznámení zveřejňována na oficiálním twitterovém účtu.

O Moussovi Oukabirovi, který prý oslavil osmnáctiny teprve nedávno, se zatím neví mnoho. Podle španělských médií byl sice marockého původu, narodil se však ve Španělsku a je tak španělské národnosti.

Jen ne Vatikán

Dostupné informace o jeho názorech pochází z jeho účtu na sociální síti Kiwi. Před dvěma lety na otázku, co by udělal první den, kdyby se stal neomezeným vládcem světa, odpověděl: „Zabil bych nevěřící a nechal bych žít jen muslimy, kteří ctí své náboženství.“ Za stát, kde by si nedokázal představit život, zvolil Vatikán.

Na většině fotkách se osmnáctiletý mladík usmívá. Sdílel i záběry svého psa. Podle britského deníku Daily Mail jeho aktivitě dominovalo hodnocení ženských uživatelek a odhadování jejich věku. Prokládat to však měl vtipy o zabíjení lidí, kteří by mu chtěli lhát.

Oba bratři Oukabirové žili v obci Ripoll, ležící asi 100 kilometrů severně od Barcelony. Její starosta Jordi Munell uvedl, že jsou všichni obyvatelé šokováni.

„Víme, že policie hledá Moussu Oukabira, ale nemáme zprávy, jestli je jedním z těch, kteří už byli zadrženi,“ řekl starosta podle britského listu The Guardian. Policie podle něj prohledala všechny domy nějakým způsobem spojené s rodinou podezřelých.

„Všichni jsou opravdu překvapení. V Ripollu se všichni znají se všemi,“ dodal s tím, že nedokáže pochopit, jak mohli být jeho sousedé zapleteni do teroristických aktivit. „Nedokáží to pochopit ani jejich rodiny. Chodili tady do školy, hráli s ostatními fotbal,“ uzavřel nechápavě Munell.

Možná už nežije

Podle některých médií není vyloučeno, že Moussa Oukabir byl mezi pěti útočníky, které při pokusu o atentát podobný tomu barcelonskému zastřelila v noci na pátek policie ve městě Cambrils vzdáleném od katalánské metropole 120 kilometrů.

VIDEO: Lidé zděšeně utíkají z bulváru Las Ramblas Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Katalánský ministr vnitra Joaquim Form v pátek řekl, že mezi oběma atentáty provedenými stejným způsobem existuje spojitost. V Cambrils jediný policista postřílel pět mužů, kteří najížděli do chodců, přičemž zabili ženu a zranili šest dalších lidí. Pachatelé vystoupili z vozu a vyrazili proti policejní hlídce s noži, mačetami a dalšími zbraněmi. Čtyři z nich byli mrtví na místě, pátého policista zastřelil po krátkém pronásledování.

Nejméně jeden z dosud zadržených lidí se podle Forma účastnil aktivit v bytě ve městě Alcanar, kde se teroristé snažili upravit plynové bomby tak, aby je mohli použít při atentátu. Při explozi tam ve středu zahynul jeden člověk a sedm dalších bylo zraněno.