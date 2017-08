Bývalá agentka CIA vybírá miliardu dolarů na zrušení Trumpova účtu na Twitteru

WASHINGTON Miliardu dolarů (22 miliard korun) chce pomocí skupinového financování (crowdfundingu) vybrat bývalá agentka americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Valerie Plameová Wilsonová. Peníze chce využít na nákup akcií sociální sítě Twitter, a to s jediným cílem: zamezit v přístupu na síť americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

„Pokud zástupci Twitteru nezastaví (šíření) Trumpova násilí a nenávisti, pak je to na nás,“ napsala Plameová Wilsonová na téže sociální síti, kterou se chystá koupit. Svůj vzkaz doprovodila hashtagy #BuyTwitter a #BanTrump, tedy #KupteTwitter a #ZakažteTrumpa.



If @Twitter executives won’t shut down Trump’s violence and hate, then it's up to us. #BuyTwitter #BanTrump https://t.co/HhbaHSluTx