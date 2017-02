Bývalý agent StB Minařík se chtěl zabít nelegální zbraní. Jde za to do vězení

V úterý dopoledne o tom informoval server Novinky.cz. Minaříka čeká nástup do vězení za to, že se na konci roku 2015 pokusil o sebevraždu nelegálně drženou zbraní. Protože byl během sebevražedného pokusu ve zkušební době po podmíněném propuštění, soudu nezbylo než uložit trest vězení.

Česká veřejnost zná bývalého agenta Minaříka především ze 70. let, kdy se mu podařilo dostat do vysílání Rádia Svobodná Evropa v Německu. Po listopadové revoluci začal podnikat, bez úspěchu. Po několikaletých sporech ho soudy poslaly na čtyři roky do vězení za pojistný podvod.

Po propuštění z vězení se k jeho situaci přidaly i rodinné problémy, a proto se rozhodl svůj život ukončit na jednom z brněnských hřbitovů. „Na dveřích bytu jsem našel nejprve sáček s náboji, potom sáček s pistolí. Ztratil jsem nad sebou kontrolu. Řekl jsem si, že je to nějaký vzkaz, ale nevěděl jsem od koho. Je pravda, že jsem v životě poznal mnoho lidí, kteří by se mi chtěli mstít,“ vysvětlil u soudu Minařík.

I když státní zástupce Minaříkově verzi ohledně zbraně příliš nevěřil, i tak podle něj tato verze naplnila podstatu trestného činu. „Obžalovaný byl v podmínce a andělé na něj měli pět chorály, ne aby se vystavoval riziku trestního stíhání. Nezbývá než navrhnout alespoň symbolický trest vězení,“ rozjímal státní zástupce.

Soudce Ondřej Klusák dle sebe neněm jinou možnost, než Minaříka odsoudit k vězení. Podmínka dle jeho slov nepřipadala v úvahu, když byl v podmínce, ani peněžitý trest, který by jako starobní důchodce v bytě Červeného Kříže těžko zaplatil.