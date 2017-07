Poslanec Černoch po odchodu z Úsvitu nebude obhajovat mandát. Chystá ale návrat

„Dlouhou dobu jsem tohle rozhodnutí zvažoval, nakonec jsem se rozhodl, že na čas politiku opustím a budu se věnovat zase své původní profesi, kterou je létání,“ uvedl Černoch na Facebooku. Řekl, že si je jistý, že se do politiky vrátí. „Teď se chci věnovat byznysu, letectví a jednoho dne se vrátím v plné síle,“ řekl. Do jaké funkce, případně kdy by mohl kandidovat, zatím nechtěl specifikovat.



Spekulovalo se o tom, že by se Černoch mohl objevit na kandidátce hnutí ANO nebo dalších subjektů. „Pokud chce člověk v politice něco měnit, tak musí mít sílu. Je tu spousta stran, které mají zajímavý program, ale když jsem viděl, jakým způsobem chtějí vést kampaň, a člověk to zažil na vlastní kůži a ví, že to nikam nepovede, tak jsem si řekl, že se z toho na nějakou dobu stáhnu,“ uvedl.



Černoch před měsícem následoval další členy dolní komory za Úsvit Petra Adama, Karla Fiedlera, Martina Lanka a Janu Hnykovou, kteří se rozhodli se stranou zpřetrhat vazby. Své vystoupení ze strany odůvodnil nesouhlasem s tím, jakým způsobem ji vede předseda Miroslav Lidinský. Odsuzoval zejména jeho snahu spojit Úsvit s extremistickými stranami.