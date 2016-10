Komárek byl již potřetí vyslýchán sněmovní komisí. Možná bude předvolán i premiér

Blažek uvedl, že při dnešním zhruba hodinovém jednání stihl dokončit svůj úvodní projev a následně odpovídal na dotazy poslanců. „Pan Komárek mi sdělil, že by média chtěl případně informovat sám,“ vysvětlil Blažek důvody, proč přišel na tiskovou konferenci sám.

Blažek uvedl, že Komárek svojí výpověď významně zkrátil. Důvody ale nechtěl uvádět. Podle Blažka ale neřekl, že by to by kvůli tomu, že nemá v komisi důvěru.

Komárek při prvním slyšení v polovině srpna hovořil hlavně o tzv. Šlachtově zprávě, která se zaměřuje na sloučení protimafiánského a protikorupčního útvaru.

Z různých dokumentů ji dával dohromady právě Komárek. Bývalý detektiv v minulosti nařkl policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního“ úniku informací z vyšetřování. Vzájemně na sebe podali trestní oznámení.

Při druhém slyšení na začátku září Komárek hovořil o tom, že sloučení útvarů nebylo plánovaným opatřením. Prohlásil například, že důvodem změn byla „předvolební schizofrenie“. Cílem podle něho bylo paralyzovat činnost útvaru a odstranit jeho ředitele Roberta Šlachtu. Podle usnesení komise ale nepředložil přímé důkazy, které by jeho vyjádření potvrdily.

Předseda komise Pavel Blažek (ODS) před začátkem dnešního jednání novinářům řekl, že doufá, že Komárek svoji výpověď dokončí, aby mu mohli poslanci pokládat dotazy. Otázky na Komárka považuje za nutné. „Doufám, že se k tomu dnes dostaneme,“ řekl Blažek.

Roztržka ve vládě

Reorganizace policejních útvarů vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji někteří žalobci. Komise se zabývá různými podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů z protimafiánského útvaru i státních zástupců z olomouckého vrchního státního zastupitelství. Komise má čas na výslednou zprávu do konce ledna.

Zatím jsou naplánována tři další jednání. Nejprve by měl 10. listopadu před poslanci znovu promluvit bývalý šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta a poprvé vyšetřovatel Generální inspekce bezpečnostních sborů Milan Vaculík.

O pět dní později chtějí poslanci vyslechnout žalobce Jarmilu Ošlejškovou a Petra Šeredu z olomouckého vrchního státního zastupitelství. Na závěr, 8. prosince znovu přijdou policejní prezident Tomáš Tuhý, jeho bývalý náměstek Zdeněk Laube a šéf olomouckého vrchního státního zastupitelství Ivo Ištvan.

Komise ještě bude rozhodovat, zda si nepozve premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), jehož výslech chce navrhnout poslanec Bohuslav Chalupa (ANO). Chalupa v úterý novinářům řekl, že zatím neví, kdy výslech předsedy vlády navrhne. Záležet podle něj bude na počtu přítomných členů a politickém rozložení sil uvnitř komise. O návrhu se totiž musí hlasovat.

