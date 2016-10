Bývalý slovenský prezident Kováč je na JIP. Lékaři ho uvedli do umělého spánku

„Bývalou hlavu státu nejprve hospitalizovali na kardiologické jednotce intenzivní péče. Stav se mu však náhle zhoršil, lékaři ho museli uvést do umělého spánku a snaží se ho zachránit,“ napsal list.



Ke Kováčovi, kterého už léta trápí i Parkinsonova choroba, přivolala záchranku jeho ošetřovatelka kvůli zvýšenému pulsu a problémům s dýcháním.

Letos jde již o třetí Kováčovu hospitalizaci. V březnu byl dvakrát odvezen sanitkou poté, co upadl do bezvědomí.

Kováč byl slovenským prezidentem v letech 1993 až 1998. Funkční období prvního prezidenta Slovenské republiky bylo poznamenáno spory s tehdejším premiérem Vladimírem Mečiarem.

Do vysoké politiky vstoupil Kováč v prosinci 1989, kdy byl jmenován ministrem financí slovenské vlády. Státní pokladnu řídil do května 1991. Od června do prosince 1992 předsedal Federálnímu shromáždění ČSFR. Na prezidenta ho v únoru 1993 navrhla mateřská HZDS. V roce 1999 Kováč z volby hlavy státu odstoupil.