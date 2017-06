Odvolal ho už prezident Klaus, rektor chce teď místo zpět. Odsoudili ho za podvod

ZLÍN/PRAHA Je to už sedm let, co tehdejší rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ignác Hoza přišel o místo. Odvolal ho prezident Václav Klaus po rozhodnutí akademického senátu, jejž měl rektor opakovaně oklamat. Hoza se proti odvolání bránil žalobou, ale verdikt Klause se mu zvrátit nepodařilo. Nyní by rád prosadil svůj návrat do funkce u nejvyšší soudní instance v zemi a podal ústavní stížnost.

„Věc přišla 13. června," potvrdila zjištění serveru Lidovky.cz mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Podrobnosti nesdělila. Podnět Hozy míří na rozsudky nižších soudních instancí, u nichž bývalý rektor se svou žalobou na exprezidenta neuspěl. Hoza si však bude muset na konečný verdikt počkat. „Průměrná délka řízení v plenárních věcech byla v loňském roce 10 měsíců," podotkla Sedláčková k délce vyřizování stížností. Prezident odvolal z funkce rektora zlínské univerzity Hozu Tehdejší rektor zlínské univerzity musel vyklidit kancelář v roce 2010. Funkce se ho rozhodl zbavit akademický senát kvůli chystanému projektu výstavby vědecko-technického parku v Uherském Hradišti, jenž měl fungovat pod hlavičkou univerzity. Velkorysý záměr počítal s rozpočtem 560 milionů korun. 300 milionů měla pokrýt evropská dotace, zbytek prostředků by poskytl soukromý investor. Naplnění projektu bylo zčásti závislé na vůli akademického senátu, Hoza mu však měl v této souvislosti podávat zkreslené informace. „Návrh na jeho odvolání byl podán s odůvodněním, že tehdejší rektor opakovaně nerespektoval a porušoval ustanovení Statutu Univerzity Tomáš Bati o povinnosti informovat akademický senát," vysvětlila serveru Lidovky.cz okolnosti postoje senátu kancléřka univerzity Andrea Kadlčíková. Verdikt senátu prošel podle zákona i hlasováním v tehdejším úřednickém kabinetu Jana Fischera, v květnu 2010 pak odvolání Hozy podepsal prezident Klaus. Rektor podal žalobu na Klause pozdě. Měl na to dva měsíce, trvalo mu to tři roky Právě na tehdejší hlavu státu podal Hoza žalobu, aby se vrátil zpět do čela univerzity. Jenže u Městského soudu v Praze narazil. Důvod byl ryze formální, akademik se na soud obrátil pozdě. „Jelikož žaloba byla podána opožděně, soudu nezbylo, než ji podle soudního řádu správního odmítnout," sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Markéta Puci. Podle zákona měl žalobu podat do dvou měsíců od chvíle, kdy měl v ruce oficiální oznámení o svém odvolání. Jenže rektorovi to trvalo tři roky. Hoza se však nevzdal, případ díky kasační stížnosti dostal až před Nejvyšší správní soud. Ten však rozhodl totožně jako jeho kolegové z Prahy, stížnost shodil ze stolu. Nejvyšší správní soud se na tom usnesl letos v dubnu. „Nejvyšší správní soud uzavírá, že městský soud nepochybil, pokud žalobu odmítl. Žaloba byla podána opožděně, přičemž zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze podle výslovné dikce zákona prominout," uvedl v rozhodnutí předseda senátu Tomáš Foltas. Akademik si přesto trvá na svém a nyní to zkouší u Ústavního soudu. Vzhledem k jednoznačnosti celé kauzy se dá předpokládat, že se ústavní soudci k případu postaví stejně jako předchozí dvě instance. Právní zástupce Hozy Alexander Nett je však optimistický. „Rozhodnutí prezidenta o odvolání rektora je správním rozhodnutím a jako takové musí být věcně odůvodněno, ale žádné důvody tam uvedeny nebyly," vysvětlil serveru Lidovky.cz s tím, že navíc verdikt o odvolání nebyl rektorovi řádně doručen, proto lhůtu pro podání žaloby nepromeškal. Projekt akademického parku nevyšel, Hoza se z nařčení z podvodu očistil před soudem Post rektora musel Hoza opustit paradoxně ve chvíli, kdy chtěl akademickému senátu předložit audit projektu. Podle něj záměr představoval minimální risk a univerzita ho měla prý dotáhnout do konce. „Veškeré podnikání má svoje riziko, ale tady ta rizika jsou minimalizována. Je to životaschopný projekt, který je možný realizovat," poznamenal tehdy. Záměr ale zůstal jen na papíře. „Projekt vědecko-technologického parku v Uherském Hradišti nebyl realizován," potvrdila kancléřka univerzity Kadlčíková. Po odvolání z funkce dopadly na akademika další těžkosti. O pár měsíců později ho obvinila policie kvůli údajnému dotačnímu podvodu, připravit ho měl s někdejším děkanem jedné z fakult a také kvestorem univerzity. Podle konstrukce vyšetřovatelů se snažili ze státu vytáhnout přes sedm milionů korun prostřednictvím příspěvků na zhruba tisícovku studentů, které přitom univerzita nepřijala ke studiu akreditovaných oborů. Kauza vyvrcholila před zlínským krajským soudem, kde Hoza a zbylí dva akademici v roce 2013 uspěli. Soudkyně Iveta Šperlíchová je sice uznala vinnými, ale protože státu žádná škoda nevznikla, od trestu upustila. Studenty navštěvované obory totiž měly akreditaci na jiné z fakult univerzity. „Sám jsem byl u toho, když akreditační komise jednala o dvou nově vznikajících oborech a nikdo z komisařů k nim neměl jakékoliv výhrady," řekl tehdy u soudu Hoza, který dnes působí na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně.