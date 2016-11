PŘEROV Bývalý přerovský strážník Robert Fryč by si za zastřelení mladíka loni v lednu v Přerově měl odpykat dva roky vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský okresní soud. Čtyřiačtyřicetiletý muž půjde do vězení za usmrcení z nedbalosti, soud mu zároveň na osm let zakázal nosit střelnou zbraň.

Třiadvacetiletého mladíka Fryč zastřelil ve službě ve chvíli, kdy řešil potyčku před místním barem. Událost vyvolala ve městě velké emoce, strážník po incidentu od městské policie odešel. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání.

Podle soudu Fryč při řešení incidentu před barem reagoval zcela neadekvátně. Během zákroku vytáhl služební zbraň a odjistil ji. Ústí hlavně přitom v osudné chvíli přiložil ke kapuci poškozeného. Jeho jednání přirovnal soudce k jízdě stotřicetikilometrovou rychlostí v obci se třemi pivy. Případ mladíka zastřeleného strážníkem v Přerově jde k soudu „Následky jsou tak neodčinitelné, že nešlo ukládat trest v podmíněné variantě. Při výměře jsme vzali v potaz polehčující okolnosti, trest je uložen v první pětině základní sazby, která činí od jednoho do šesti let,“ uvedl soudce Martin Lýsek. Žalobkyně Daniela Kollárová chtěla případ původně posoudit jako vraždu, vrchní státní zastupitelství s tím však nesouhlasilo. Při závěrečné řeči se ke svému původnímu návrhu vrátila. „Čtyři strážníci fakticky zasahovali proti dvěma osobám a psovi. Poškozený ležel na zemi zakleknut druhým strážníkem, nemohl se nijak bránit. Obžalovaný mu přiložil hlaveň k pistoli a zmáčknul spoušť,“ uvedla žalobkyně. Podotkla, že je zřejmé, že chtěl mladíka zastřelit. „Nemohl zamýšlet nic jiného než usmrcení poškozeného. Nepřichází v úvahu jiná kvalifikace než je vražda,“ dodala Kollárová. Neprokazatelný úmysl Podle soudce Lýska se však nepodařilo zcela jasně prokázat průběh děje, soud tak nemohl zjistit, kdy přesně došlo k výstřelu a zda v té chvíli mladík stál, nebo ležel. Úmysl tak nebyl prokázán. „Existují i další závěry, které nebylo možné vyvrátit. I někteří svědci uvedli, že uslyšeli výstřel a poté viděli mladíka, jak padá na zem,“ doplnil soudce Lýsek. Fryč však podle něj pochybil už tím, že v této situaci vůbec vytáhl zbraň. „Porušil své povinnosti, nevhodně manipuloval se zbraní a způsobil smrt, naplňuje to znaky usmrcení z nedbalosti,“ dodal soudce. Podle obhájce Jaroslava Tomaníka nešlo o úmysl. Poukázal na to, že strážník musel incident řešit v nepřehledné situaci, kde zároveň volně pobíhal pes a útočil na lidi. Zátěžová situace a stresové faktory se podle něj odrazily na snížení rozpoznávacích složek obžalovaného. „Obžalovaný byl napaden, byl v pocitu ohrožení ať už psem nebo třetí osobou, nelze vyloučit ani strčení do ruky,“ dodal obhájce. Navrhoval důrazný výchovný trest. „Chtěl bych vyjádřit hlubokou lítost nad touto událostí a ztrátou života, kterou jsem způsobil svým jednáním. Ponesu si to celý život,“ řekl Fryč. Tragická událost zvedla v Přerově před rokem vlnu emocí, před bar Lumír lidé pokládali řadu týdnů květiny, ale i vzkazy městské policii. Kvůli tragédii se také před sídlem strážníků na náměstí TGM sešly desítky lidí, které poté prošly průvodem před místo, kde se tragédie odehrála.