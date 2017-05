CANNES 2017: estetické okouzlení filmem a časem s Julianne Mooreovou

Píše se rok 1977 a dvanáctiletý Ben vyrůstá kdesi na minnesotském venkově s matkou, která se věnuje víc psacímu stroji než vlastnímu synkovi. Otec doma chybí. Když se na něj Ben zeptá, matka jenom mávne rukou: „Nech to na jindy.“

Zatím v New Jersey v roce 1927 hluchoněmá Rose protahuje tvář pod rozmáchlými gesty rozkazovačného otce. Utíká mu do kinosálu, kde obdivuje hvězdu němého filmu Lillian Mayhewovou (Julianne Mooreová).

O padesát let později Benovi zemřela matka při autonehodě a výboj blesku klukovi sebral sluch. Ben se v zoufalství vydává na cestu do New Yorku, kde doufá vystopovat otce, a to podle razítka na záložce v knize o kabinetech kuriozit. Také Rose se vydává na Manhattan, aby mohla spatřit svou oblíbenou herečku naživo. A také aby našla svého bratra. Podobně jako Ben, i Rose začne mít slabost pro výstavní sály.

Snímek Wonderstruck (2017).

Wonderstruck však není žádná nová Noc v muzeu. Začátek svou doslovností sice připomene Haynesovu citovou retro ždímačku Carol, ale když se obě děti vydají na své cesty, získává snímek nesmírný kinetický náboj. Jsme svědky dlouhých, kinematograficky bohatých a skvěle vymyšlených i zrežírovaných sekvencí beze slov, která scenárista i režisér nahradili filmovou, obrazovou a zvukovou řečí. Oba příběhy jsou navíc formálně výrazně odlišené: Benův příběh dýchá instagramově sytými tóny a New York tepe funkovou muzikou i smyslnými mladickými těly všech tvarů a barev. Příběh Rose je naopak černobílý a podepřený klavírními době odpovídajícími kompozicemi. Přesto ale obě části spolu brilantně komunikují . Výsledkem je zcela ojedinělý, navýsost umělecký zážitek téměř koncertního charakteru. Škoda že další umělecký prvek, který se objeví v závěru snímku, totiž animace postav do plochých panáčků, působí až příliš líbivě.

Chtěli jsme, aby to bylo chytré Wonderstruck je adaptací stejnojmenné komiksové knihy od Briana Selznicka, jehož Huga a jeho velký objev před pár lety zfilmoval Martin Scorsese. Scénář pro Wonderstruck psal Selznick sám a tajně. Haynesovi jej poslal až hotový, a to včetně vlastních hudebních nápadů. Haynes dal potom snímku podmanivě melancholickou náladu, přitom sympaticky myslí na rodiče i děti: „Chtěli jsme, aby to bylo chytré, abychom neredukovali dětskou představivost,“ řekl režisér v Cannes.

Hlavní dětské role ztvárnili Millicent Simmondsová a Oakes Fegley, v dospělé dvojroli se představila Haynesova oblíbená Julianne Mooreová, s níž spolupracoval již počtvrté. „Je na mě pořád hnusnější,“ smála se herečka včera na tiskové konferenci. „Do Toddových filmů nemusíte nic přidávat,“ pokračovala potom vážněji: „Vystavěl je řemeslně, filmově i jazykově; na vás jenom je, abyste vstoupili.“ Haynes šarmantní herečce vrátil kompliment, když prohlásil, že je jeho tvůrčí spřízněnou duší.

V Cannes už jaksi z podstaty věci čekáme, že se tu objeví první oscaroví favorité, a to přesto, že ten pravý závod začíná až na podzim. V tomhle ohledu Haynes nezklamal. Před dvěma lety pomohla zdejší premiéra k šesti oscarovým nominacím Carol a teď může z převážně pozitivních ohlasů těžit Wonderstruck. „Černobílé pasáže jsou poctou filmu jako takovému,“ řekl Haynes v Cannes a připomněl tak citlivé místo amerických akademiků, kteří rádi slyší na filmy o filmu a konečně i na dobovou látku.

Film produkoval internetový obr Amazon a během jeho titulku se z publika ozvalo bučení – odraz aktuálního pnutí mezi tradičním chápáním filmu jako kinopředstavení, jak jej vidí festival, a věci pro digitální spotřebu dle Netflixu. „Amazon, jeho filmová divize, to jsou skuteční milovníci kinematografie,“ obhajoval společnost Todd Haynes na tiskovce: „Milují film. Amazon stojí o zážitek na velkém plátně stejně jako my.“

Sobečtí dospělí, děti na útěku

Wonderstruck v každém případě potvrdil jedno – trend letošní soutěže, který nastavilo vynikající ruské drama Loveless. Andrej Zvjagincev (Leviatan) tu sleduje rozpadající se manželský pár ze střední třídy. Vychovávají jedináčka, který se při cestě ze školy ztratí. Rodiče se ho snaží najít, ale to ještě neznamená, že by se spolu chtěli usmířit. Syrový, brutální zážitek v nejčistší podobě načrtnul téma Cannes 2017: vztah dětí a rodičů, kde dospělí jsou posedlí sami sebou, svými sociálními sítěmi a prací. A děti touží po nějakém pochopení, kterého se jim nedostává. Místo toho volí sobectví, jemuž propadá Ben z Wonderstruck. Ještě častější je ale prostý útěk. Ten zatím zvolily všechny tři děti ze dvou soutěžních canneských filmů. Vztah rodiče–děti se pak bude promítat i do soutěžních favoritů, kterými jsou Happy End od Michaela Hanekeho a The Killingof a Sacred Deer od Jorgose Lanthimose.