CANNES 2017: filmový festival na prahu sedmdesátky

Ve středu 17. května začal na francouzské Riviéře největší svátek filmového umění i zábavy. Festival v Cannes je podmanivý tím, že každoročně představuje to nejlepší z vážné autorské filmařiny, ale zároveň dbá na to, aby neopomenul nejnovější trendy. Premiéru tu mají filmy, které často útočí na výroční ocenění – loňský Verhoevenův thriller Elle získal dva Zlaté glóby –, anebo i přes silnou vizi končí výpraskem– v Cannes je zvykem při projekci tleskat i bučet a křičet. O ceněnou Zlatou palmu si to letos rozdá dvacítka filmů, jejichž tvůrci se vcelku shodli na hlavních tématech: uprchlická krize, globální nákazy, politika a rodinná dramata s překvapivými zvraty.

Snímek Happy End. Cannes 2017.

Nejrafinovanější herečka znovu v akci

Papírově největším favoritem letošního klání je drama Happy End od dvojnásobného canneského vítěze Michaela Hanekeho (Láska, Pianistka). Haneke tu vypráví příběh rodiny ze severofrancouzského Calais, která žije poblíž imigrantského tábora. Hlavní roli svěřil Haneke své oblíbené Isabelle Huppertové, nejrafinovanější ze všech světových hereček. Na slavném červeném koberci ovšem nebudou chybět ani Ma rion Cotillardová (zahajovací drama z filmařského prostředí Ismael’s Ghosts, které se částečně natáčelo i v Praze), nastupující televizní hvězda Elisabeth Mossová (Příběh služebnice) zase ztvárnila hlavní roli v horečně očekávaném satirickém dramatu The Square od Rubena Östlunda. Autor skvěle přijatého lavinového kusu Vyšší moc přiveze na Croisette snímek o kurátorovi výstavy, kde si každý může dělat, co chce.

Cannes 2017. Pouták.

Pokud jde o mladé pušky soutěže, vedle Östlunda kritici vyhlížejí i The Killing of a Sacred Deer, novinku řeckého zázraku Jorgose Lanthimose (Humr). Colin Farrell hraje úspěšného chirurga, který spolu s manželkou v podání Nicole Kidmanové adoptuje malého kluka, který se ale brzy začne chovat velmi podivně.

Snímek Killing of a Sacred Deer. Cannes 2017.

Právě Nicole Kidmanová bude královnou festivalu, vždyť v Cannes bude mít hned čtyři filmy! Objeví se mj. v soutěžním historickém dramatu Oklamaný z období americké občanské války od Sofie Coppolové a také ve sci-fi komedii How to Talk to Girls at Parties.

Francouzi pak do soutěže nasazují oscarového Michela Hazanaviciouse (Artist) s životopisem Redoubtable o jednom z nejvlivnějších filmařů historie Jeanu-Luku Godardovi. „Nelíbí se mi to, ve skutečnosti mě to nezajímá,“ nechal se slyšet samotný Godard, „je to hloupý nápad!“ Východní Evropa potom nabízí přemýšlivá dramata Sergeje Loznici (A Gentle Creature) či Andreje Zvjaginceva (Loveless), od kterých se čeká kritika stávajících pořádků.

Porota v čele s režisérem Pedrem Almodóvarem bude mít na rozhodování čas až do příští neděle. Festivalový ředitel Thierry Frémaux je pak ráno naloží do auta, vyveze do vily nad městem, sebere jim mobilní telefony a nechá je rozhodnout, na koho se roztančená Claudia Cardinalová z plakátu bude usmívat nejvíc.

Televize na vzestupu

Festival letos sice slaví sedmdesátku, jeho ředitel Thierry Frémaux se ale snaží reflektovat nejnovější technologické trendy, a dokonce svět televizní zábavy. Mexický režisér Alejandro González Iňárritu přijede s kameramanem Emmanuelem Lubezkým předvést instalaci virtuální reality Carne y arena. Renomovaná Jane Campionová promítne druhou řadu série Na jezeře a David Lynch se na Riviéru vrátí s prvními dvěma epizodami nové řady kultovního mystéria Twin Peaks. Za připomínku stojí, že když Lynch do Cannes v roce 1992 přivezl filmové Twin Peaks: Ohni, se mnou pojď, byl nemilosrdně vybučen. Místní publikum jednoduše rádo strhává své modly, ovšem stejně rádo si je staví: v poslední době prostě nelze, aby na festival nepřijela Kristen Stewartová. Z populární série Twilight se sympaticky přemístila do artových filmů. Letos však žádný nemá, tak přijede uvést alespoň svůj režijní kraťas Come Swim.

Festival je také zatím vstřícný k internetovému Netflixu: v Cannes soutěží bizarní sci-fi Okja od korejského režiséra Joon-ho Bonga (Ledová archa) s platinovou Tildou Swintonovou, která brání malé holčičce ve vztahu s magickým zvířetem, anebo americká komedie The Meyerowitz Stories s Adamem Sandlerem a Benem Stillerem. Otevřená náruč se ale může brzy uzavřít. Pokud Netflix nebude své filmy dávat do kin, prý už na Croisette nebude vítán. „Ted Sarandos řekl něco v tom smyslu, že ‚se nebudeme starat o ta stará pařížská kina‘, jenže my v Cannes se o ně staráme rádi,“ uvedl canneský šéf Frémaux pro Variety s tím, že film a kino k sobě prostě patří. A proto hodlá pro příští roky vyžadovat, aby producenti canneských filmů slíbili distribuci ve f rancouzských kinech. Něco takového Netflix ovšem vskutku vůbec nepotřebuje.

Český film tentokrát bude v Cannes zastoupen jen minimálně. V sekci Un certain regard se promítá road movie Györgye Kristófa Out, natočená ve slovensko-maďarsko-české koprodukci; krátkometrážní Atlantida, 2003 od Michala Blaška bude uvedena v sekci studentských filmů Cinéfondation. Poprvé od roku 2004 bude ovšem česká účast v Cannes podpořena návštěvou ministra kultury. Třináct let po Pavlu Dostálovi přijede na canneský festival Daniel Herman. Umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och pak zasedne v porotě sekce Un certain regard.