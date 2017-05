CANNES 2017: královnou festivalu je bezesporu Nicole Kidmanová

Nicole Kidmanová zajisté není jediná, kdo bude letos po vyhlášeném tapis rouge stoupat vícekrát. Místní múza Isabelle Huppertová přiveze dva filmy, stejně jako Elle Fanningová, která naopak patří k nastupující generaci světových hereček. Ovšem Nicole Kidmanová se ukáže hned ve čtyřech, dle všeho zcela odlišných rolích. A tak není pochyb, kdo bude letošní královnou festivalu, už jenom proto, že účast na všech premiérách a souvisejících akcích bude vyžadovat solidní atletický výkon.

Sofia Coppolová (Ztraceno v překladu) si Kidmanovou vybrala do hlavní role adaptace románu Oklamaný od Thomase Cullinana – jedna filmová verze už existuje, a to s Clintem Eastwoodem a Geraldine Pageovou, ovšem Coppolová je vyhlášená tím, že klasice dá moderní nátěr. Kidmanová hraje šéfku dívčí internátní školy v jižanské Virginii. Klid spanilých žaček ale naruší příchod zraněného vojáka Unie v podání Colina Farrella. Holky se mu jako nepříteli zdráhají pomoct, ale když popatří jeho mužné tělo, začnou pochopitelně divočet. A ani paní ředitelka nezůstane imunní. Zvlášť když u toho vyhrává indie popová francouzská kapela Phoenix. Pro Coppolovou jde o druhý pokus vyhrát Zlatou palmu, poprvé ji dramaturgové pozvali do soutěže s Marií Antoinettou (2006), očekávání ale nesplnila, stejně jako naposledy se záměrně vyprázdněným thrillerem The Bling Ring (2013), který se promítal ve vedlejší sekci Un certain regard. Naopak jenom cestu vzhůru zná zatím canneský objev – řecký režisér Jorgos Lanthimos. V minulém Humrovi (2015) vykresloval svět, kde jste odsouzeni mít vztah. V aktuálním The Killing of a Sacred Deer jsou vztahy dobrovolné, ale vypadá to, že jejich důsledky budou zdrcující – stačí se podívat na plakát, kde prestižní chirurg v podání Colina Farrella hledí na dvojici rozestlaných, ale prázdných nemocničních lůžek, zatímco okno pokoje připomíná výtahovou šachtu. Kidmanová hraje Farrellovu manželku a tragédie přichází, když pár adoptuje malého kluka.

Zná aplaus i bučení

Cannes 2017.Pouták.





Mimo soutěž se pak promítá excentrická sci-fi komedie Johna Camerona Mitchella How to Talk to Girls at the Parties. Adaptaci povídky Neila Gaimana režisér inzeruje jako Romea a Julii s mimozemšťankami a pankáči. Nakonec se pak Kidmanová představí v druhé řadě mysteriózního seriálu Jane Campionové Na jezeře, kde přebírá hlavní roli po Elisabeth Mossové a bude představovat radikální feministickou lesbičku.

„Nejsem žádnou královnou Cannes,“ říká ovšem Kidmanová pro Variety, „jsem jenom najatá herečka, která tam jede se čtyřmi různými projekty.“ Herečka má pochopitelně dost zkušeností na to, aby tlumila nadšení. Zná zdejší bouřlivý aplaus, jako v roce 2001, když Cannes zahajovala taneční retro extravagance Dannyho Boyla Moulin Rouge, anebo omračující přijetí Dogville o dva roky později. A ví taky, že zdejší publikum nemá slitování. „Zahajovák“ Grace, kněžna monacká (2014) vyprovodilo bučení a britský Guardian se ptal, jestli jde o nejhorší film v historii festivalu.

Do Cannes se Kidmanová poprvé podívala v pětadvaceti s romantickým dramatem Navždy a daleko (1992) od Rona Howarda o irských přistěhovalcích v Americe. Se soutěžními filmy ale přijela až na začátku milénia, kdy v krátkém sledu vysoká blondýna s exotickým vzhledem upoutala Dannyho Boyla a Larse von Triera. Zejména s jeho Dogville měla cenu pro nejlepší herečku na dosah, když s podmanivou odtažitostí sehrála děvče, které hledá úkryt v malé zapadlé vesnici. Von Trier tehdy, na začátku války s Irákem, hlasitě bojoval proti americké kampani. Na tiskovce začal dlouze vysvětlovat, jak by chtěl vidět boj za „svobodnou Ameriku“, protože v ní sice nikdy nebyl, ale co zná, je strašné, a tak podobně. Typický von Trierův projev s grácií shodili herci Stellan Skarsgaard a právě Nicole Kidmanová, kteří si raději zapálili protestní cigaretu.



Na její herectví se letos v Cannes můžeme těšit o to víc, že jednu fantastickou roli už má za sebou – své umělecké zrání potvrdila v seriálu Sedmilhářky, kde ztvárnila týranou manželku a zároveň starostlivou matku. Podobné dvojlomné role jí, myslím, vyhovují nejvíc – nevíte, jestli se vzepře, jestli se poddá, to vše na pozadí vysloveně aristokratické tváře. Věřím, že v Cannes nám to v následujících dnech ukáže.