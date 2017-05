CANNES 2017: Willem Dafoe září v dramatické komedii The Florida Project

Šestiletá Moonee (Brooklynn Prince) prožívá se svými kamarády a kamarádkami bezvadné léto. Běhají po loukách, objevují staré ruiny anebo se honí po prázdných parkovištích. To vše nadohled floridského Disney Worldu. Navečer se pak vracejí domů, do malých pokojů u dálnice, kde vedle pár zbloudilých turistů přežívají chudáci. Bobby (Willem Dafoe) je správcem právě toho, kde bydlí Moonee se svou uječenou, exaltovanou ale milou matkou Halley (Bria Vinaite). V kraji sužovaném chudobou nemá na nájem, a tak s dcerkou přes den prodávají parfémy u drahých hotelů a večer... inu večer si Moonee zaleze do koupelny a pustí si nahlas muziku, zatímco Halley je v pokoji s pánem. To ale vadí sociálce, takže tragédie je na dohled.

„Situace v Orlandu je příšerná,“ říká mi v Cannes režisér Sean Baker. „mluvili jsme se spoustou rodin, s dětmi, které sociálka vzala i vrátila. Je tam spousta drog, prostituce, operují tam gangy. Stejně jako u Transdarinky, i v případě The Florida Project hrálo důležitou roli samotné místo děje. Filmaři našli třípatrový motel vyvedený ve veselých, pastelových barvách, které prudce kontrastují s marností lidí, kteří jej obývají.

Film, jehož premiéra skončila bouřlivými ovacemi ve stoje, je bravurní podívanou, v níž režisér dokázal mistrně skloubit bolestivý příběh lidí z okraje společnosti s nakažlivě pozitivní náladou. „Zajímají mě příběhy lidí z okraje,“ říká Baker: „Jednak proto, že o nich nejsou filmy, což je dané absencí diverzity našich režisérů, nedostatkem možností, jak prorazit. A ze sobeckého důvodu chci taky vědět o světě co nejvíc. Na filmech jako The Florida Project nebo Transdarinka se vzdělávám a rozšiřuju své sociální okruhy,“ vyprváí režisér s tím, že si v komunitách, kde natáčí udělal spoustu přátel.

Nadmíru se mu povedlo též obsazení. Do role mladé matky Halley „jsme nejprve hledali hollywoodskou herečku. Ale nikdy jsme jim nevěřili a bylo nám jasné, že ani diváci by jim nevěřili,“ připomíná Baker, jehož na instagramu zaujal profil chronicflowers, kam Bria Vinaite posílá ztřeštěné momentky a módní doplňky s marihuanovou tematikou. „Bria měla mladickou energii a jiskru, proč bychom ji nakonec nevyzkoušeli?“ Dívka, která se v dětství přistěhovala do New Yorku z Litvy. „Já jsem mu nejdřív nevěřila,“ říká Bria, „pořád mi píšou nějací pošuci.“ Když ale zjistila, že Baker je skutečně filmařem, překonala strach a omezila kouření marihuany. „Pár let jsem hulila 30 gramů za týden, takže si nic nepamatuju. A teď jsem před sebou měla scénář plný dialogů,“ směje se Bria Vinaite. Ve filmu vystupuje suverénně a to i ve scénách s otřískaným Willemem Dafoem. „Ohromnej herec!“ vysekne mu poklonu Sean Baker. Mezi dětmi a neherci proměnil Dafoe svého Bobbyho v hodného, ale férového chlápka, který se nevtíravě snaží dávat vztahy dohromady, ale sám ví, že to je flikování na poslední chvíli. Hraje uvolněně, s lehkostí, jakou jsem u něj už dlouho neviděl. „Willem měl velkou trpělivost,“ odhaluje Sean Baker, „často ti neherci najednou cítili, že se proti němu musí vytáhnout, začali pehrávat a strhávat pozornost na sebe. Párkrát na mě zakoulel očima,“ uzavírá Baker se smíchem.