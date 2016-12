Carrie Fisherová, známá jako Princezna Leia, prodělala v letadle masivní infarkt. Její stav je kritický

Letadlo přistálo po jedenáctihodinovém letu v Los Angeles po poledni místního času (po 21:00 SEČ). Záchranná služba pak Fisherovou převezla do nemocnice. Podle serveru LA Times je v kritickém stavu.

Infarkt herečka a autorka 8 knih dostala zhruba 15 minut před přistáním. Aerolinky United Airlines vydaly prohlášení, v kterém uvedly, že na palubě letu 935 došlo k lékařské pohotovosti, když našli cestujícího, který byl v bezvědomí.



Cestující z letadla na Twiiteru uvedli, že se herečce udělalo špatně a pak přestala dýchat.

Podle TMZ po přistání letadla prováděli záchranáři 15 minut resuscitaci, než Fisherová dostala opět puls.



Fisherová je známá především jako Princezna Leia z Hvězdných válek.



V Londýně byla herečka představit svou novou knihu vzpomínek. V té mj.po 40 letech prozradila, že prožila románek se svým filmovým partnerem Han Solem - Harrisonem Fordem i v reálném životě.



„Bylo to tak intenzivní,“ popsala herečka magazínu People tajemství střežené 40 let. „Během týdne to byl vztah Hana a Leii, přes víkend vztah Carrie a Harrisona.“

Nyní podle Fisherové nazrál čas vztah přiznat, další detaily budou v její knize The Princess Diarist, která brzy vyjde.