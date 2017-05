Duka odslouží rekviem za Čáslavskou, prezident se neukáže. Kritizovali by ho, říká Ovčáček

„O zádušní mši svatou požádaly děti paní Věry Čáslavské,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz důvod konání rekviem mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman. „Slouží se za zemřelého buď při pohřbu, nebo při výročí úmrtí, i jindy – v tomto případě v den prvních nedožitých narozenin,“ doplnil mluvčí. Ikonická gymnastka by se ve středu dožila pětasedmdesáti let, loni koncem srpna však podlehla rakovině slinivky.

Rekviem začne v 18 hodin, povede ho přímo pražský arcibiskup a hlava české katolické církve Dominik Duka. Právě on určí, jak proběhne celá zádušní mše. „Mše bude trvat asi 45 minut, sestává se z ‚bohoslužby slova‘, kde se čte z Bible, pan kardinál bude mít krátké kázání a z ‚bohoslužby oběti‘, kde dochází k tomu nejdůležitějšímu – proměňování,“ přiblížil pro server Lidovky.cz průběh rekviem šéf odboru vnějších vztahů arcibiskupství Milan Badal.

Zádušní mši slouží arcibiskup zpravidla ve chvíli, kdy se na něj s takovou prosbou někdo obrátí. Dominik Duka tak třeba na žádost sestry někdejšího ministra financí Edvarda Janoty vedl rekviem právě za bývalého šéfa státní kasy, zádušní mše se dočkaly třeba oběti letecké katastrofy ve Smolensku z roku 2010 v čele s tehdejším polským prezidentem Lechem Kaczyńskim či čeští králové. Pravidelně pražský arcibiskup slouží mši za panovníka Karla IV.

Přestože by to měl na zádušní mši za Věru Čáslavskou prezident Miloš Zeman jen pár kroků, na rekviem se nedostaví. Podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka by účast hlavy státu byla pokrytecká. Důvodem je jednak jeho pracovní program, ale především někdejší kritický pohled Čáslavské na Zemana. „Vztah paní Věry Čáslavské k panu prezidentovi byl všeobecně znám,“ sdělil serveru Lidovky.cz Ovčáček. „Doplňuji, že s účastí na mši jsme nepočítali. Bylo by to vrcholně pokrytecké,“ dodal.

Čáslavské se pokloní šéf ČOV Kejval, pro výbor je rekviem pocta

Gymnastka se ještě za svého života do Zemana několikrát opřela. V lednu 2014 třeba z pozice bývalé šéfky Českého olympijského výboru odmítla přijít na Pražský hrad při příležitosti oznámení nominace sportovců na zimní hry v Soči. Pro server Lidovky.cz své rozhodnutí vysvětlila tím, že Zeman dělá zemi ve světě ostudu. „Co už za svého ‚vladaření‘ nadělal trapasů, třeba u klenotů. Naše republika je opět všem jen pro smích,“ prohlásila například.

Prezident vrátil úder krátce po její smrti, když v kondolenci zmínil jen sportovní úspěchy Čáslavské. Pominul tak její statečnost, kdy na olympiádě v Mexiku roku 1968 dala tichým protestem najevo nesouhlas se sovětskou invazí, téhož roku podepsala i petici Dva tisíce slov. Pro pořádek je třeba dodat, že nyní Hrad ústy mluvčího popsal Čáslavskou jako „významnou a statečnou osobnost.“ Ovčáček ale přidal další důvod, proč si Zeman nechá rekviem ujít. „Lze očekávat, že se objeví lidé, kteří budou pana prezidenta ostentativně kritizovat a pokoušet se nahánět politické body,“ podotkl.

Zda se na mši naopak ukáží jiní politici, není jasné. Server Lidovky.cz zaslal dotazy kvůli účasti premiéra Sobotky či ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, odpovědi se ale nedočkal. Kdo si však rekviem nenechá ujít, je předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Je to pro Český olympijský výbor velká pocta. Věra Čáslavská byla historicky nejúspěšnější český olympionik a zosobňovala nejčistší sportovní ideály a olympijské myšlenky,“ sdělil serveru Lidovky.cz k rekviem. Výbor pošle květiny a Kejval je donese i sám za sebe.

Mše bude přístupná veřejnosti. Zájem příznivců Čáslavské bude ale omezený kapacitou katedrály, kam se vejdou maximálně tři tisíce lidí. Účastníci by se navíc při vstupu do areálu Pražského hradu měli vybavit trpělivostí, stále totiž platí zavedená bezpečností opatření z loňského léta. „Návštěvníci zádušní mše by měli počítat s případným zdržením v důsledku bezpečnostních kontrol,“ řekl k tomu mluvčí arcibiskupství Stanislav Zeman.