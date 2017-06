Část středních Čech zasáhly extrémní srážky. Trať Praha-Beroun je podemletá a stojí

Česko zasáhnou bouřky a vydatné deště. | foto: Shutterstock

V části Středočeského kraje extrémně prší a bude tam dál vydatně pršet. Meteorologové ráno vydali výstrahu pro okresy Beroun, Příbram a Praha-západ, a to s nejvyšším stupněm nebezpečí. Upozornili na to, že hrozí podemletí krajnic a mostů. Právě kvůli podemletí železniční tratě nejezdí až do odvolání vlaky mezi Prahou a Berounem.

Na stanici Dobřichovice spadlo za posledních šest hodin více než 50 milimetrů srážek. „Na jihozápadě Středočeského kraje i v sousedních okresech Plzeňského a Jihočeského kraje nadále vydatně prší, v nejbližších hodinách může ojediněle spadnout dalších 30 milimetrů,“ varovali před vytrvalým deštěm meteorologové. „Je v platnosti Předpovědní výstražná informace na jevy: Velmi vydatný déšť Vydatný déšť Pro oblast: Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj Platnost: od 29.06.2017 01:00 do 29.06.2017 17:00,“ uvádí na svých stránkách Český hydrometeorologický ústav. Na frekventovaném železniční trati spojující hlavní město a Beroun byl ráno úplně zastaven provoz poté, co ji podemlela voda, vyplývá z údajů Českých drah a společnosti Ropid. Cestující mohou mezi pražských Radotínem a Dobřichovicemi využít náhradní autobusovou dopravu, autobusové linky byly prodlouženy z Černošic do zastávky Nádraží Radotín. Dálkové vlaky jezdí v úseku výluky odklonem přes Rudnou u Prahy a se zpožděním. Extrémní srážky ve čtvrtek hrozí i v Praze, v nejbližší době tam může spadnout 30 milimetrů srážek. V Radotíně napršelo za posledních 6 hodin 60 milimetrů.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.