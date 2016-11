Castrova sestra na pohřeb nepřijede. Před 51 lety utekla, prý bránila ‚červy‘

Třiaosmdesátiletá Juanita Castrová utekla přes Mexiko do Spojených států v šedesátých letech poté, co se ukázalo, že ve svém havanském domově poskytuje útočiště kubánským odpůrcům režimu a spolupracuje s americkou Ústřední zpravodajskou službou (CIA). Věděla prý i o tom, že CIA plánuje vraždu kubánského diktátora.



Po svém útěku se usadila v Miami na Floridě, kde se stala viditelnou představitelkou kubánského exilu. Když se objevily zprávy, že by se měla zúčastnit pohřbu svého bratra, razantně je odmítla. „Chci jen objasnit, že jsem se nikdy na ostrov nevrátila a neplánuji to měnit,“ uvedla podle britského The Telegraph. Ani po 51 letech v exilu nemění podle vlastních slov přístup k režimu na karibském ostrově, přestože za něj zaplatila vysokou cenu, bolest a izolaci.

Ze smrti svého bratra Juanita Castrová radost ale nemá. „Neraduji se ze smrti žádného člověka, o to méně ze smrti někoho, kdo je mé krve a nese mé příjmení. Cítím smutek, jako když umřeli naši nejstarší sourozenci Ramón a Angela,“ řekla s tím, že s Fidelem odešel i kousek jí samotné.

Juanita Castro n’ira pas à l’enterrement de son frère : « il a transformé l’île en une prison à ciel ouvert » https://t.co/C09v6vjiuP pic.twitter.com/FvrqjRa1uB — Dreuz.info (@Dreuz_1fo) 26. listopadu 2016

Částečně i kvůli tomu se jí nelíbilo, jak zareagovala kubánská komunita na Floridě, která vyšla do ulic oslavovat. Radost Kubánců v ní vyvolala pocity pohrdání nad neúctou, kterou projevili. „Přát někomu neštěstí, nemoc či smrt není správné. Není to křesťanské,“ popsala pro New York Times, proč se jí chování přistěhovalců nelíbí.

Není to ale poprvé, kdy ji místní komunita zklamala. „Desítky let jsem se stavěla proti kubánskému systému. Musela jsem ale odrážet i nenávist ostatních Kubánců v USA, kteří na mě neprávem útočili jen kvůli mému příjmení,“ vysvětlila svou složitou situaci Castrová.

„Všem ale odpouštím, včetně svého bratra,“ dodala, přestože si sama myslí, že do poslední chvíle svého života věřil ve správnost svých politických kroků a myslel si, že byl skvělým a bezchybným lídrem.

Jako politicky aktivní podporovatelka dosluhujícího amerického prezidenta Baracka Obamy využila Castrová svého rozhovoru pro New York Times ke kritice nově zvolené hlavy státu Donalda Trumpa. Počastovala jej přívlastky jako odpudivý a odporný a řekla, že neexistují důvody, proč by mu měl nějaký Kubánec dávat hlas.

Neodpustila si ani srovnání se svým bratrem. „Jediný rozdíl mezi nimi je ten, že jeden má na kontě miliony a ten druhý měl mozek,“ porovnávala oba státníky a posteskla si, že její bratr bohužel své inteligence nevyužil pro dobro svých občanů.

Utekla, bránila totiž ‚červy‘

V prvotních fázích kubánské revoluce stála Juanita Castrová věrně po bratrově boku v boji proti předchozímu diktátorovi Fulgenciovi Batistovi. Na podporu revolucionářů cestovala po světě a snažila se získat od dárců peníze na nákup zbraní pro povstalce. Režim Fidela Castra jí po vítězství do rukou svěřil národní zdravotnická zařízení.

S bratrovou vládou podle vlastních slov začala nesouhlasit poté, co zjistila, že se snaží prosadit komunističtější doktríny a začíná se násilně zbavovat svých rivalů. „Moje osobní situace se začala zhoršovat kvůli protirežimní aktivitě, k níž jsem přistoupila. Fidel mě přestal navštěvovat, protože jsem podle něj bránila ‚červy‘, s čímž on nesouhlasil,“ vrací se ke své protirežimní činnosti a ochraně opozičních aktivistů v knize „Fidel a Raúl. Moji bratři: Utajené dějiny“ vydané v roce 2009.

VIDEO: Salvy z děl i truchlící dav. Kuba se loučí s Fidelem Castrem

Odpůrcům režimu pomáhala Castrová utíkat tajně ze země a stále častěji se dostávala do křížku s Fidelem a jeho nejbližšími věrnými. Hádali se například o lidech, které oba znali a svévolně byli zatýkáni policií, což se jí nelíbilo. Na pohřbu matky v roce 1963 se na sebe téměř nepodívali. Podle vlastních slov poslední kapkou, která ji přiměla k odchodu, byl incident, kdy ji zadržel armádní představitel kvůli tomu, že kouřil cigarety Chesterfield, tedy americkou značku.

Nejvíce ze všeho Juanita Castrová kritizovala, že její bratr nedokázal dodržet sliby. „Zradil většinu Kubánců. Měl to ve svých rukou. Nepotřeboval pomoc žádné velmoci, ale přesto osud Kuby vložil do rukou té nejhorší, Ruska,“ vzpomínala sestra diktátora. Na neplnění slibů proto po odchodu z Kuby upozorňovala na mezinárodních fórech, například na půdě OSN.

Po příchodu do USA si otevřela malou lékárnu, kterou vedla po třicet let. Po celou dobu ale nacházela čas aktivně se zapojit do iniciativ proti Castrově režimu. Jeho smrt teď proto vidí jako příležitost pro vybudování nových pout, která zpřetrhala nenávist mezi ostrovními a exilovými Kubánci v posledních dekádách.