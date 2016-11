Ulice v Havaně podle místních zpráv ztichly, v Miami lidé naopak slaví. Početná kubánská komunita vyšla s jásotem do ulic.

Fidel Castro se dostal k moci v 50. letech, kdy se mu spolu s dalšími bojovníky podařilo svrhnout někdejší režim. V čele Kuby stál až do roku 2006, kdy prezidentský úřad zprvu neoficiálně předat svému bratru Raúlovi.

Národní povstání se Castro pokusil započít 26. července 1953 útokem na kasárna Moncada. To se mu ovšem nepodařilo a svou účast na akci dostal patnáct let vězení. Při příležitosti znovuzvolení někdejšího prezidenta byl ale amnestován. Následně odešel do Mexika, kde založil Hnutí 26. července. Spolu s několika členy se vylodil v roce 1956 na pobřeží Kuby. Poté odešel do hor, kde naverboval další muže spolu s nimiž pak vést vítěznou partyzánskou válku.