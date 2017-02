Čech podle britského listu dostal v Anglii 14 let za znásilnění

Násilí na ženách - ilustrační snímek. | foto: Shutterstock

LONDÝN Britský soud poslal na 14 let do vězení Čecha, který opakovaně a brutálně znásilnil ženu ve městě Bolton na severozápadě Anglie. Uvedl to v neděli britský list Daily Star. Podle deníku sexuální násilník přijel do Anglie poté, co byl propuštěn po 11 letech vězení za loupež v Česku v roce 2011.

Jednačtyřicetiletý Čech přepadl ženu v září 2013 v uličce a s nožem v ruce hrozil, že ji zabije. Několikrát ji uhodil pěstí do obličeje a čtyřikrát znásilnil, citoval britský list justiční zdroje. „Bezpochyby jste byl od začátku odhodlán použít násilí s cílem dosáhnout u ženy svého. Opakovaně vám říkala, že s vámi nechce mít sex, ale vy jste to ignoroval a choval se vůči ní jako brutální násilník,“ prohlásil na závěr procesu soudce Philip Curran.