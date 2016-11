Mimořádně silné zemětřesení, které si vyžádalo dva lidské životy a vyvolalo i menší přívalovou vlnu tsunami, dosáhlo síly 7,8 stupně.

„Bylo to šílené. Země se třásla. Probudilo mě to. Věděl jsem, že musím rychle pryč. Bydlím jen 100 metrů od pláže. Kdyby přišla vlna tsunami, nepřežil bych to,“ uvedl v pondělí Voráček, který na Novém Zélandu žije deset let a pracuje v tamním vinařství. „Rozsvítil jsem a oblékl si jednu ponožku. Pak elektřinu odpojili. Druhou ponožku jsem už nenašel. Vzal jsem jen pas a polonahý běžel k autu. Celé to trvalo tak dvacet vteřin,“ doplnil.



Dodal, že v té době už v okolí jezdili hasiči a vozy civilní ochrany. Hrozila až pětimetrová vlna tsunami. Všechny obyvatele proto vyzývali k evakuaci. „Říkali, ať jedeme alespoň deset kilometrů do vnitrozemí,“ řekl. Zamířil do městečka Tuamarina. „Noc i s dalšími lidmi jsme strávili na kopci u hřbitova. Spali jsme v autech,“ dodal. I když na Novém Zélandu žije delší dobu, bylo to první zemětřesení, které zažil na vlastní kůži. „Měl jsem strach. Adrenalin vyletěl úplně neskutečně,“ řekl.

Co jemu a dalším lidem hrozilo, si uvědomuje až teď, když vidí následky ničivých otřesů.

„Most do Spring Creek má popraskanou vozovku a je zavřený. Cesta do Kaikoury je úplně zničená. V práci se nám vyvrátilo několik tanků na 20 tisíc litrů vína,“ popsal. Dodal, že nyní se ještě několik dnů nemůže do svého domova vrátit. „Bydlet budu asi týden u známých ve vnitrozemí. Slabší otřesy jsou cítit stále,“ řekl.

Zemětřesení přineslo zatím dvě oběti

Mimořádně silné zemětřesení zasáhlo ostrovní stát v neděli. V pondělí nastaly následné otřesy, které byly o něco slabší. Obě vlny zasáhly zejména východní pobřeží méně obydleného Jižního ostrova v okolí města Christchurch. Poškozeny jsou desítky domů nejen přímo v této oblasti, ale i v metropoli Wellingtonu, která leží na Severním ostrově. Záchranářům se z trosek domů podařilo vytáhnout již řadu lidí včetně jedné stoleté ženy v přístavním městě Kaikoura. Její mladší příbuzný takové štěstí neměl a je jednou ze dvou dosud potvrzených obětí. Druhý člověk zemřel na infarkt. Úřady se obávají, že třetí obětí se může stát řidič kamionu, který je patrně i se svým vozem zasypán v sesuvu půdy na pobřežní silnici u Kaikoury.

Nový Zéland leží v oblasti takzvaného Ohnivého kruhu v Tichém oceánu, zemětřesení jsou tam častá. Velká katastrofa zasáhla Christchurch v únoru 2011. Otřesy o síle 6,3 stupně tehdy zabily 183 lidí a srovnaly se zemí velkou část města včetně katedrály.