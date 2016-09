Čechovi souzenému v Súdánu hrozí až trest smrti. Nemají jasné důkazy, tvrdí velvyslankyně

Proces začal v srpnu, ale několikrát byl odročen. Naposledy tento týden, kdy si podle velvyslankyně soud vyžádal překlady všech dokumentů do arabštiny a angličtiny. Server World Watch Monitor (WWM) oznámil, že soudní řízení bylo odročeno na 17. říjen.



Servery, které se případu věnují, tvrdí, že čtveřici hrozí až trest smrti, avšak velvyslankyně to nepotvrdila. „Důkazy, které proti němu mají, nepovažujeme za průkazné. Jsme přesvědčeni, že z hlediska českých zákonů se (Jašek) nedopustil ničeho nezákonného. I jeho súdánský právník říká, že jeho šance vidí dobře,“ řekla Kuchyňová Šmigolová.

S Jaškem je ve spojení buď zástupce velvyslanectví nebo švýcarský konzul, který zastupuje ČR v Súdánu.

Velvyslankyně řekla, že její úřad se domnívá, že zatím nenadešel čas na medializaci případu, protože by to Jaškovi mohlo uškodit. „Je těžké říci, co mu hrozí. Teoreticky vysoký trest vězení asi možný je, ale vše záleží na soudu,“ řekla.

Jašek byl podle české diplomacie na misionářské misi. Server Christian Solidarity Worldwide uvedl, že Jašek je obviněn z šíření nepravdivých informací. Stejně jako tři ostatní - Abdulmonem Abdumawla a reverendi Hassan Taour a Kuwa Shamal - je obviněn v sedmi bodech, k nimž patří také činnost proti státu. Bude-li jim prokázána vina, hrozí jim podle WWM i trest smrti.

Nejsou to agenti

Jašek odjel do Súdánu pomáhat tamním křesťanům a nebyla to jeho první cesta do rizikové oblasti. Organizace The Voice of the Martyrs (VOM), s níž spolupracoval, tento týden oznámila, že se snaží muže zachránit. Její mluvčí Todd Nettleton sdělil, že nikdo ze čtveřice není špion. „Nejsou to agenti, nepodněcovali revoltu, nemají žádný politický program. Snaží se jen pomáhat. Pouze tyrani mohou považovat snahu o pomoc za zločin, ti čtyři by měli být okamžitě propuštěni,“ prohlásil mluvčí.



Podle serveru VOM Jašek několikrát s touto organizací spolupracoval při pomoci křesťanům v Súdánu a Nigérii. Účastnil se také mise pomoci lidem napadeným islamistickými milicemi Boko Haram, které působí v Nigérii. Podle VOM má Jašek dvacetiletou praxi ve zdravotnictví, deset let působil v administrativě nemocnice.

Organizace Release International na své stránce napsala, že čtveřice je obviněna z financování hnutí v Dárfúru a Jižním Kordofánu. Ve skutečnosti ale podle této organizace pouze chtěli pomoci studentovi z Dárfúru, který utrpěl popáleniny při demonstraci. Bezpečnostní složky podle tohoto zdroje našly u Jaška na chartúmském letišti stvrzenku o předání 5000 dolarů na léčebné výdaje pro popáleného studenta. Jašek byl okamžitě zatčen a ostatní pak o několik dní později.

ČR nemá se Súdánem uzavřenu dohodu o vydávání občanů. Podle velvyslankyně má tato země, obývaná hlavně muslimy, „normální trestní zákon, podle něhož soudí, a jedním ze zdrojů tohoto zákona je islámské právo šaría“. „Existuje tam křesťanská menšina, která je podle zákona postavena na roveň muslimské většině, takže on (Jašek) nemůže být potrestán jen za vyznání,“ uvedla Kuchyňová Šmigolová.