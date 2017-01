Čekají nás další mrazivé dny, v noci může být i minus 20

Mráz v Česku zatím nepoleví. V noci na pátek a na sobotu se mohou teploty dostat k minus 12 až minus 17 stupňům Celsia, ojediněle může být kolem 20 stupňů pod nulou. S brzkým oteplením by lidé ale neměli počítat, silně mrznout bude minimálně do poloviny příštího týdne. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Mrazivé počasí podle něj může způsobovat problémy v průmyslu, energetice nebo v zásobování.

„Od Britských ostrovů až po Rumunsko zasahuje mohutná tlaková výše a ovlivňuje počasí i u nás,“ uvedli meteorologové. Jejich dnešní výstraha před silným mrazem platí pro celé Česko od dnešních 19:00 do sobotních 10:00.

Vzhledem k očekávanému mrazu meteorologové doporučují, aby malé děti, nemocní nebo senioři omezili pohyb venku. Při pobytu venku by se lidé měli chránit proti prochladnutí teplým oblečením ve více vrstvách, pohybem, teplými nápoji a jídlem. Naopak nedoporučují pití alkoholu, který rozšiřuje cévy, čímž dochází k vyšším tepelným ztrátám. Na šumavské Jezerní slati poblíž Kvildy na Prachaticku v noci na čtvrtek spadla teplota až na -27,9 stupně Celsia.

Silné mrazy zasáhly v noci na dnešek například i Karlovarský kraj. V Šindelové byla nad ránem nejnižší teplota ve dvou metrech minus 23,8 stupně Celsia, u země bylo až minus 26 stupňů. Mrznout má dál, ale zřejmě už ne tolik. „Letošní zimu bylo už i chladněji, dokonce minus 27,6 stupně. I když mrzne, díky tomu, že je sníh, tak nevznikají takové škody. Když mrzlo v prosinci, kdy bylo okolo minus 20 stupňů, tak snadno promrzla půda do hloubky a mohly například praskat vodovodní trubky a podobně,“ popsal spolupracovník Českého hydrometeorologického ústavu Rudolf Kovařík. V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek klesly teploty až k minus 25 stupňům Celsia. Nejchladněji bylo v Orlickém Záhoří na Rychnovsku. Na řadě silnic nižších tříd v kraji dnes ráno ležela vrstva ujetého sněhu. Na otevřených úsecích cest na Trutnovsku, Náchodsku a Rychnovsku by vítr dnes mohl tvořit sněhové jazyky a návějě.

