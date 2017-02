Čekanka čeká až si ji zamilujete. Zkuste salát s hruškou a ořechy

A její sezóna začíná v prosinci a končí v dubnu, takže právě jsme na jejím vrcholu. Patří mezi oblíbenou a moderní zeleninu ve Francii, Anglii a zejména v Belgii, odkud asi původně také pochází. Chutí je podobná endivii, tedy žlutému kadeřavému salátu se stejně mírně hořkou příchutí a pro větší zmatek se čekanka ve Francii nazývá endivie a ve Spojených státech také.



Neobvyklá chuť, neobvyklý tvar hlávky

Čekanku většinou v regálech prodejen objevíte v krabici velmi dokonale přikrytou tmavě modrým či černým papírem, takže ji musíte tak trochu hledat. Je to proto, že nezakrytá může ještě více zhořknout. Nevím přesně jak se toto tvrzení vyrovná s mým zážitekem, kdy jsem letos v lednu viděla čekankové puky ve francouzských supermarketech v plné kráse naštosované jak novorozeňata na vozíčku a zabalené jen do průhledné fólie. Možná jde o nové odrůdy, které nehořknou anebo jdou tak rychle na odbyt, že prakticky ani zhořknout nestačí.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.

Jsme přece ve Francii a v plné sezóně. Přesto pokud jsou lístky čekanky čerstvé a jen mírně nahořklé chuti, o to tu právě jde. Pokud ale necháte čekanku nezakrytou několik dní, zhořkně vám tak, že je lepší se s ní rozloučit; hořkost pak pohltí všechny chutě a je prakticky nepoužitelná. Čekanku tedy kupujte co nejčerstvější, uchovávejte v chladu a ve tmě a zkonzumujte co nejdříve. Pak si zaručeně pochutnáte.



Čekankové puky se pěstují bez světla

Čekankové puky se pěstují takzvaným rychlením, kdy stejně jako u anglické rychlené rebarbory se předpěstovaný kořen čekanky v druhém roce pěstování zakryje zeminou a nechá po několik týdnů ve tmě růst. Výsledkem jsou dokonalé bílé lístky jen s barevnými špičkami, které jsou lehce nahořklé chuti tak typické pro čekanku a právě proto tak ceněné.



Pravdou je, že jde o velmi delikátní druh salátové zeleniny, křehký, pevně jakoby svázaný do kónických tvarů, jemně se kudrnatících u špičky. Barvami také jen hýří, existují odrůdy žluto bílé až nazelenalé anebo nádherně růžové až temně fialové. A Francouzi a Belgičané je milují, vědí proč, jsou prostě delikatesou!

Čekanka je ideální pro redukční dietu

Čekanka listová má příznivé účinky na lidské zdraví, obsahuje vitamíny C, A a K, minerální látky, vysoký obsah vlákniny, hořčiny a inulin, který je příznivý pro diabetiky a který obsahuje také topinambura. Čekankový salát podporuje a zlepšuje trávení. Svými nízkokalorickými hodnotami je vhodná při redukčních dietách. Působí též detoxikačně.

S čerstvou čekankou do salátů

Prakticky existují dva standartní způsoby přípravy čekankových puků. Čekankové hlávky se ideálně hodí pro použití za studena, tedy především do salátů. Výhodou je, že si zachovají všechny minerály a vitamíny, které čekanka obsahuje, a které našemu zdraví prospívají a také si užijete jejích specifických chutí, osvěžujících i mírně nahořklých v té nejčerstvější podobě. Snad nejznámější kombinace čekanky je s dresingem ze sýra s modrou plísní a s přidáním ořechů. K čekance se stejně hodí kousky ovoce, tedy jablka, hrušky, ale zejména citrusové plody, takže neváhejte použít plátky pomeranče, třeba právě těch sezónních červených. Salát oživí a dodají příjemné citrusovou chuť.

Stejně úspěšně se dá čekanka použít i v tepelné úpravě. Tedy podusit ji na másle s přidáním bílého vína a čerstvého tymiánu, ale také lze čekankové puky rozpůlit, grilovat na litinové pánvi a pak zapéct v lístkovém těstě. Jako přílohu k bílým masům lze čekanku podusit na másle a přidat trochu smetany, jde o ideální kombinaci. Čekanka se hodí i pro zahřívací gratinovaná jídla, zapečená se sýrem či strouhankou ve smetanové omáčce a sýru.

Zkuste barevný čekankový salát s hruškami, piniovými ořechy a nadýchanou zálivkou z modrého sýra, může být servírován jako hlavní jídlo. Z bylinek můžete zvolit plocholistou petržel anebo jarní pažitku. Osvěžení je na vaší straně!

Čekankový salát dvou barev s hruškou, ořechy a sýrovou zálivkou

2 velké červené čekankové puky



2 velké žluté čekankové puky



2 zralé hrušky



50 g piniových nebo vlašských ořechů



150 g sýra s modrou plísni např. Castello Blue, Roquefort, Saint Agur, Niva



1 kelímek zakysané smetany nebo bílého jogurtu



sůl, pepř

plocholistá petržel



Nejdříve si omyjeme všechny čekankové puky a osušíme je. Odkrojíme jen kousek spodní části. Vezmeme nejdříve červenou čekanku a začneme odlamovat jednotlivé lístky a klademe je do velké ploché mísy nebo talíře, vezmeme lístky i z druhé červené čekanky. Lístky, které nám zbyly si nakrájíme na jemné proužky a zatím dáme stranou do jiné misky. Žluté čekankové puky nakrájíme na proužky a přidáme k červeným a promícháme.

Hrušky oloupeme, rozkrojíme na čtvrtky, vyjmeme jadřince, nakrájíme na šiřší plátky a přidáme k nakrájené čekance a promícháme. Směs čekanky a hrušek přendáme na červené čekankové lístky a zasypeme piniovými ořechy. Připravíme si dresing. Do mixéru dáme kousky sýra s modrou plísní, přidáme zakysanou smetanu nebo jogurt, špetku soli a jen lehce opepříme čerstvě namletým pepřem. Vyšleháme do pěnového dresingu a salát jím polijeme. Nakonec přidáme čerstvou hladkolistou petržel anebo pažitku a podáváme.