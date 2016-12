10 otázek a odpovědí: budou Chovancovi bojovníci proti dezinformacím cenzurovat?

Jak přesně bude úřad fungovat, co bude jeho hlavním úkolem a je na místě se bát cenzury? Server Lidovky.cz se pokusil odpovědět na základní otázky, které vznik úřadu vyvolává.

Jak se centrum jmenuje?

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám.

Co je důvodem zřízení centra?

O vzniku centra rozhodl ministr vnitra Milan Chovanec na jaře letošního roku, když se mu do ruky dostaly předběžné výsledky Auditu národní bezpečnosti. Audit totiž stávající hrozby terorismu, radikalizace a dezinformačních kampaní vyhodnotil jako závažné riziko pro vnitřní bezpečnost státu. Provoz úřadu je navíc součástí kabinetem přijaté Bezpečnostní strategie České republiky 2015.

Proč centrum spadá pod ministerstvo vnitra?

Otázky vnitřní bezpečností ze zákona náleží do kompetence ministerstvo vnitra, proto si pod svá křídla vzalo zřízení i provoz centra. Úřad vznikne v rámci jednoho ze stávajících odborů resortu, začlení se do odboru bezpečnostní problematiky a prevence kriminality. Finanční náklady pokryje ministerstvo ze svých prostředků, o peníze navíc žádat nebude.

V čem spočívá smysl centra?

Úkolem centra je vyhodnocovat analýzu rizik, jež by mohly narušit vnitřní bezpečnost státu. Úřad tak bude mapovat terén, kam spadají potenciální teroristické útoky na měkké cíle, bezpečnostní aspekty migrace, domácího extremismu či dezinformačních kampaní. Své poznatky bude centrum konzultovat s Úřadem vlády ČR, jemuž bude průběžně předkládat návrhy řešení zjištěných nebezpečí.

S kým bude centrum spolupracovat?

Svou činnost bude úřad koordinovat vedle úřadu vlády s Národním bezpečnostním úřadem, jeho práce bude také do určité míry vycházet z poznatků zpravodajských služeb. V této skupině má hrát prim právě ministerstvo vnitra, kam centrum spadá.

Jak bude vypadat boj proti dezinformačním kampaním?

Cílovou snahou centra bude od Nového roku neustále monitorovat vybrané zdroje na internetu. Účelem není vyvracet každou lež, spíše mezi zdroji vysledovat aktuální dezinformační trendy. Pokud efekt zmíněných trendů vyhodnotí centrum jako nebezpečný pro stabilitu země, bude reagovat.

Kde bude centrum zveřejňovat své reakce?

Bojovníci proti dezinformacím budou používat dva informační kanály. Lživé kampaně bude jednak centrum uvádět na pravou míru na svém twitterovém účtu, prohlášení centra pak lze nalézt také na vznikajících webových stránkách při ministerstvu vnitra. Úřad navíc počítá s podporou tradičních médií při šíření svých stanovisek.

VIDEO: Zeman se vyslovil proti cenzuře internetu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co nebude úřad pro boj s dezinformacemi dělat?

Centrum nemá pravomoc vojenských, zpravodajských ani bezpečnostních složek. Nemůže tak nikoho stíhat, vyslýchat ani zavírat do vězení. Úřad navíc nemá žádné nástroje do zasahování obsahu tradičních médií, webu či sociálních sítí, nebude nic odstraňovat, zakazovat ani cenzurovat.

Kolik lidí a s jakou kvalifikací bude v centru pracovat?

Agendu bude mít na starosti zhruba 20 lidí, tým tvoří zkušení analytici s dlouhodobou praxí v bezpečností problematice až po nováčky, kteří se s tématem potkávají jen krátce.

Kdy začne centrum fungovat?

Centrum zahájí svou činnost 1. ledna příštího roku, nicméně dílčí úkoly plní už teď.