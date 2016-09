Oba seriály obdržely podle agentury AP i některé další ceny. Akademie televizních umění a věd například autorům Hry o trůny přiřkla také ceny za nejlepší režii a scénář dramatických seriálů. Nejlepší seriálovou komediální herečkou byla vyhlášena Julia Louisová-Dreyfusová, představitelka hlavní hrdinky v seriálu Viceprezident(ka).

Další ceny Emmy v desítkách kategorií si rozdělily například seriály a pořady American Crime Story: The People v. O.J. Simpson, Panství Downton, Mr. Robot, Bloodline, Saturday Night Live, Orphan Black, John Oliver: Co týden dal a vzal, American Crime, Master of None, Baskets, Noční recepční či Transparent. Nejlepším televizním filme se na slavnostním vyhlášení prestižních cen stal snímek Sherlock: Přízračná nevěsta.