Vojtek, Dyk nebo Janžurová. Ceny Thálie budou předány 25. března

Šéfové porot v činohře, opeře, baletu a v muzikálu a operetě oznámili jména 24 umělců nominovaných za mimořádné výkony na sedmnácti jevištích mateřských scén či soukromých produkcí. Pražské počiny jsou mezi nimi překvapivě zastoupeny jen třetinou. Prestiž metropole hájí soukromé scény Kalich (Iva Janžurová v titulní roli inscenace Božská Sarah), Jezerka (Milan Kňažko v monodramatu Shylock) a Hybernia (Josef Vojtek jako Mefisto ve stejnojmenném muzikálu), nezávislá taneční skupina ME-SA (Martina Hajdyla Lacová v sólovém projektu L/One of the Seven), skupina pantomimy Mime Prague (Radim Vizváry v inscenaci Sólo) a nezávislé Divadlo Letí (Pavlína Štorková v titulní roli inscenace Olga/Horrory z Hrádečku).



Nejvíce nominací - čtyři - získalo Národní divadlo moravskoslezské z Ostravy (NDM). Se třemi nominacemi následují Divadlo Josefa Kajetána Tyla z Plzně a Národní divadlo Brno, dvakrát zazněl název Slezského divadla Opava. Zastoupeny jsou i scény z Liberce, Ostravy a Olomouce.

V muzikálové (a operetní) kategorii mají naději na Thálii vedle Holišové v roli císařovny Elišky v Noci na Karlštejně v autentických kulisách středočeského hradu také Ivana Korolová jako schovanka kláštera v liberecké inscenaci Mam’zelle Nitouche a Lenka Pavlovičová jako Hortensie v operetě Ples v opeře v NDM.

Z jejich mužských kolegů zabodoval kromě Dyka (Celebrant v Bernsteinově Mši v produkci brněnské agentury Bujoart) a zmiňovaného Josefa Vojtka i Roman Tomeš jako Jidáš v rockové opeře Jesus Christ Superstar v NDM.

Mezi nominovanými jsou například i Barbora Polášková jako Carmen v Opavě, Pavla Vykopalová jako Káťa Kabanová v Brně, Pavel Klečka za roli Macbetha v Plzni a Rakušan Thomas Weinhappel jako Hamlet v Ostravě.

Podle Hromady bude na oficiálním večeru vyhlášeno 15 laureátů. Kromě těch za mimořádné jevištní výkony oceněných na návrh porot rozhodnutím členů Kolegia Herecké asociace půjde o držitele cen za celoživotní mistrovství v oboru činohry, opery, baletu, operety a muzikálu a také loutkového divadla. Prezidium Herecké asociace ocení činoherce do 33 let za dosavadní mimořádné jevištní výkony.

Ceny Thálie podpořily ministerstvo kultury, pražský magistrát, Nadace Život umělce a Nadace Aleny a Luďka Munzarových. Vyrobila je a věnovala sklárna Ajeto ze severočeské Lindavy.