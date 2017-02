Cenu Vinyla dostali Dné, Orient a festival Itch My Hahaha

Za Desku roku kritici zvolili nahrávku These Semi Feelings, They Are Everywhere producenta a hudebníka Dné. Objevem roku je synth-popové trio Orient. Počinem roku pak průběžný brněnský festival Itch My Hahaha.

„O vítězích v kategoriích Objev a Počin roku se hodně mluvilo již před samotným hlasováním, proto jejich ocenění asi tolik nepřekvapí, nicméně v kategorii Deska roku vyhrál producent Dné, který po prvním kole hlasování rozhodně mezi favority nepatřil,“ uvedl k výsledkům jeden z organizátorů cen Pavel Uretšlégr.

Druhý organizátor Vinyly Tomáš Grombíř dodává: „O konečných výsledcích často rozhodují jen maličkosti a pozornost určité zaslouží celé spektrum nominovaných ve všech kategoriích. I v letošním roce byly nominace poměrně žánrově široce rozkročeny a i proto věříme, že Vinyla dokáže odrážet současné tendence na domácí alternativní scéně.“

Vítězové již tradičně obdrželi v souladu s názvem ceny vinyl, tedy LP desku. Každý rok obal pojedná jiný český výtvarník. Letos byl originál autorsky dotvořen Evou Koťátkovou. Vinyl vychází v limitované edici sto kusů a obsahuje po jedné nahrávce od všech nominovaných.

Vyhlašovací ceremoniál proběhl pod moderátorskou taktovkou partnersko-umělecké dvojice Marie Bláhovcová & Bohdan Bláhovec. Během večera zahráli Tomáš Palucha (nominace na Desku roku 2016), Fiordmoss (vítěz kategorie Objev roku 2011) a WWW.

Ocenění předali současní členové Rady hudebních cen Vinyla Iva Jonášová, Miloš Hroch a Jan Macháček. Rada funguje jako odborný garant a ideově formuje směřování ceny – především každoročně sestavuje porotu a dohlíží nad regulérním průběhem ceny.