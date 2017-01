Čerstvé pečivo nejen ke snídani. Zkuste křupavé houstičky s česnekem

Křupavé houstičky s česnekem | foto: Lucie Jahelková

Kdo by také nemiloval vůni, která se line z trouby po celé kuchyni a ten úžasný pocit, když se zakousnete do čerstvého pečiva s křupavou kůrkou? Pokud rádi zkoušíte nové kombinace, tvary, do těsta přidejte různá semínka či bylinky. Jak na křupavé houstičky s česnekem?