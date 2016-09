Humanitární konvoj v Sýrii zasáhly nálety. Červený kříž odložil pomoc odříznutým oblastem

Podle mluvčího OSN Stéphanea Dujarrice bylo v pondělí zasaženo nejméně 18 z 31 kamionů, které vyslala OSN a syrský Červený půlměsíc (SARC). Automobily měly dovézt pomoc pro 78 tisíc lidí v těžko dostupné oblasti západně od Aleppa. K útoku došlo pouhý den poté, co vypršela platnost týdenního příměří dojednaného USA a Ruskem. Podle opozičních aktivistů mají úder na svědomí syrská či ruská letadla.



„Je to velmi znepokojivé. Došlo k obnovení násilností a bojů na mnoha místech,“ uvedl Robert Mardini. „Něco jsme plánovali ve čtyřech městech, ale zatím jsme to odložili, abychom vyhodnotili bezpečnostní podmínky,“ dodal. Pomoc měla zamířit do povstalci obléhaných měst Fúa a Kafrája v provincii Idlib a do vládou blokovaných měst Madájá a Zabadání.

Z východní části Aleppa byly večer ohlášeny nálety a bombardování, necelé dvě hodiny poté, co syrská armáda oznámila konec týdenního příměří. O obnově bojů informovala agentura AFP. Podle organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR) při náletech zahynulo nejméně 32 lidí.

AFP ohlásila intenzivní útoky na povstalecké části na východě města, odkud bylo slyšet sirény sanitek a na několika místech bylo vidět oheň. SOHR oznámila, že letadla podnikla od ukončení příměří více než 40 náletů na Aleppo a okolí. Syrská vláda tvrdí, že se její armádě podařilo odrazit povstalecký útok jižně od Aleppa.

Konvoj s pomocí byl zasažen u města Urm al-Kubra. Kamiony podle SOHR zasáhla syrská nebo ruská letadla. Z 32 obětí dnešních náletů jich podle exilové organizace zahynulo 12 právě při útoku na konvoj. Šlo o řidiče a humanitární pracovníky syrského Červeného půlměsíce.

Rusko příměří nerespektuje, proto ani Asad

Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura nálet odsoudil. „Vypravení konvoje bylo výsledkem dlouhého procesu povolení a příprav, abychom pomohli obklíčeným civilistům,“ uvedl. Útok na humanitární konvoj odsoudil rovněž francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault. Podle něj je to další důkaz naléhavé potřeby příměří.



Rusko a USA domluvily příměří, které začalo platit minulé pondělí v 18:00 SELČ. Nepodařilo se při něm ale dostat humanitární dodávky do obléhaných míst, jak se původně předpokládalo.

Anas Abdá, který vede syrskou exilovou opozici, uvedl, že režim prezidenta Bašára Asada nerespektuje příměří, protože jej nerespektuje ani Rusko, které ho přitom s USA dojednalo.



V Ženevě o situaci v Sýrii jednají zástupci Ruska a USA. Kerryho úřad očekává, že Rusko coby spojenec Damašku vyjasní prohlášení syrské armády o ukončení příměří.

Americké ministerstvo zahraničí v době, kdy ze Sýrie přišly zprávy o obnově bojů, oznámilo, že usiluje o prodloužení příměří a rozšíření humanitární pomoci. V úterý mají v New Yorku o Sýrii jednat zástupci států usilujících o diplomatické řešení konfliktu.