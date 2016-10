Česká designérka uspěla s netradičními klobouky, objevily se i v klipu Róisín Muphy

Mimo jiné také textařka a producentka, která se proslavila v kapele Moloko neváhala a během svého pražského pobytu zakoupila dva modely klobouků designérky Sofya Samareva, které zařadila do své originální garderóby.



Kloboučky, které Samareva začala dělat v roce 2014 a jejich specifikem je nejen jistá sošnost, ale také především králičí srst, se na pódiu objevily ihned v rámci koncertu v pražské Lucerně. Rovněž se staly součástí kostýmové výbavy zpěvačky, po zbytek turné a v rámci kampaně k nové desce Take Her Up To Monto a ve videoklipu Ten Miles High.



„Rosin si vybrala klobouk Drdol z kolekce Hair Hat a žluté zatočené vlasy z kolekce Hair in Motion. Překvapilo mě, že oba klobouky ještě tentýž večer vyšly na scénu a skvěle ladily s předem připravenými outfity. Po několika měsících jsem od ní obdržela vzkaz: ‚I love the hats you gave me‘ a informaci o tom, že se staly součástí její press shot. Což je pro mě velká pocta!” popisuje svůj dojem ze spolupráce designérka Sofya Samareva.

Klobouk místo účesu

Fakt, že nejde o zcela běžnou věc, kdy takto známý umělec využil lokálního designéra, jehož dílo ihned zakomponuje do svého vystoupení či videoklipu, potvrzuje sám product manager ze společnosti Universal Veronika Douglas: „Osobně si nevzpomínám, že by někdo něco takového jako Roisin během mé kariéry udělal.”



V Sofyině sochařském přístupu ke každému kusu z kolekce se klobouky stávají účesem a účesy kloboukem. Kloboučky jsou vyrobeny ze 100% králičí srsti. V únoru tohoto roku se staly součástí výstavy české módy Last Fata Morgana v Londýně, která získala hlavní cenu (Country Award) na International Fashion Showcase 2016, oficiální doprovodné akci London Fashion Week. V Česku jsou k dostání na objednávku u designérky.