Česká móda opět míří do Maastrichtu. Představuje se na festivalu Fashionclash

Michaela Čapková vystudovala Ateliér Design oděvu a obuvi na UMPRUM pod vedením Liběny Rochové. Na festivalu představí na přehlídkovém molu svou novou kolekci SOULMATES. Hlavní inspirací k vytvoření sedmi dámských a pánských pláštěnek z PVC byl dialog mezi oděvním objektem a produktovým designem, neboli volná interpretace nafukovacích hraček Libuše Niklové z šedesátých let a dalších produktů továrny Fatra Napajedla do oděvní kolekce na pomezí „fashion art“. Kolekci doplňuje sedm párů bílých neoprenových tenisek, které podle návrhů Michaely Čapkové ručně vyrobili v obuvnické továrně Baťa v Dolním Němčí. V kolekci Michaely se odráží také filozofie italského výtvarného hnutí Alchymia a Memphis. Přehlídka na Fashionclashi bude jejím prvním zahraničním sólovým vystoupením, návrhářka se ale již v zahraničí představila několikrát: společně s Liběnou Rochovou prezentovala projekty „Ikonická Recyklace a Japonsko - klidná síla“ v Tokiu, New Yorku, Vídni a Hamburku. Naposled se její kolekce HOODIEMONKS představila v zahraničí během únorové týdenní výstavy International Fashion Showcase v Londýně.

Eva Růžičková je absolventka pražské UMPRUM ateliéru K. O. V. (Koncept-Objev-Význam) pod vedením Evy Eisler. V roce 2013 a 2016 byla nominována na Ceny Czech Grand Design v kategorii Designér šperku roku. Na festivalu Fashionclash předvede svou nejnovější kolekci šperků pod názvem Výšky a hlubiny, která představuje dva opačné světy - rostlé, košaté prsteny a klidné, haptické (dotykové) brože. Eva Růžičková ke svým osobitým a netradičním objektům, u kterých klade důraz na materiál a precizní zpracování, dodává: „Pracuji s principy rovnováhy mezi hmotou a duchovnem, pohybem a klidem. Chtěla bych ve své práci obsáhnout tyto, pro mě vždy důležité principy – vznik, růst, rovnováha, tělesnost a cit“.

Módní návrhářka a architektka Zuzana Hartlová přiváží do Maastrichtu svou značku Soolista, konkrétně nejnovější letní modely kolekce Dekor, která zpracovává téma dekoru i klasickou českou paličkovanou krajku. Celá kolekce se drží zásad minimalismu, v barevné paletě převládá černá, doplněná několika modely v popelavém tónu. Tvarově výrazné střihy dávají vyniknout špičkovým přírodním materiálům. K vidění budou i nejzajímavější modely z předchozích kolekcí Free Movement a Souvislosti. Zuzana se ve své tvorbě zaměřuje zejména na atypický design dámských a pánských košilí pro všechny příležitosti, ale nechybí ani halenky, svetry, kabáty nebo bundy. Svou novou kolekci, jejíž tváří je i devadesátiletá herečka Zdeňka Procházková, komentuje autorka Zuzana Hartlová: „Souhra minimalistické módy a zdobného prvku v podobě paličkované krajky byla pro mě výzvou. Použila jsem krajku tam, kde to nečekáte, včetně pánských modelů. Kolekce Dekor není jen pro mladé a paní Procházková v roli modelky dala focení šmrnc, eleganci a netradiční náboj. Je to krásná, energická žena a spolupráce s ní byla pro nás všechny inspirující.“