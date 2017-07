Útočník bodnul Češku v Hurgadě šestkrát, říká její bratr. K moři jela poprvé od dětství

PRAHA Češka, která byla na pláži 14. července pobodána teroristou, v noci na čtvrtek zemřela. Podle nových informací šestatřicetiletou ženu bodl útočník celkem šestkrát. Žena byla na dovolené u moře poprvé od dětství.

Žena trávila dovolenou v egyptské Hurgadě se svým přítelem a šestnáctiletým synem. Podle jejího bratra byla u moře poprvé od dětství, kdy se vydala s rodiči do Bulharska.

„Měla to být její vysněná dovolená,“ řekl v pondělí deníku MF Dnes její bratr Aleš C..



Den před plánovaným návratem se stala obětí teroristického činu, kdy muž pobodal celkem šest turistů kvůli tomu, že na sobě měli plavky. Dvě Němky ještě během dne zemřely.

Podle původních informací Černínského paláce utrpěla Češka jen lehká zranení na noze, podle ženina bratra „utrpěla asi šest bodných a řezných ran v horní polovině těla, hrudi, krku a zádech.“

Žena podle něj v tom momentu ležela na zádech na lehátku. Útočníka si všimla na poslední chvíli „V prní chvíli si myslela, že je to masér nebo prodavač, který něco nabízí. Jenže on ji okamžitě bodl,“ řekl deníku. Sestru zasáhl do hrudi a do krku, a když se v obranné reakci otočila, zasadil ji ránu do zad.

Útok na krk nezasáhl tepny, největší komplikace přinesla rána do zad, kvůli níž přestala cítit ruku.

Češka byla kvůli rozsahu zranění převezena do nemocnice v Káhiře a její stav po několik dní vypadal stabilizovaně. Komunikovala s blízkými, telefonovala i rodině do Česka. „v nemocnici se o ni starali čtyři špičkoví profesoři,“ uvedl Aleš C., bratr pobodané Lenky. I tak se za ní okamžitě vydali další členové rodiny z Česka.

„Ještě v pondělí to vypadalo, že se uzdraví a brzo poletí domů, proto se matka v pondělí vrátila do Česka,“ sdělil bratr Lenky. Její stav se však zhoršil. Žena začala mít horečku, přestala mluvit a lékaři ji uvedli do umělého spánku.

Do Káhiry se v pondělí vypravil i tým českých vojenských lékařů. „V tuto chvíli je bohužel pacientka v kritickém stavu, má maximální možnou léčbu a není schopna ani převozu na letiště,“ oznámil v úterý lékař Petr Kolouch.

Ve středu již lékaři oznámili, že žena prodělala multiorgánové selhání, upadla do klinické smrti a na živu ji udržují jen přístroje. „Fakticky není z medicinského hlediska možné očekávat, že by byla naděje na zlepšení,“ uvedl Kolouch. Příbuzní Lenky C. se měli ve středu vráti zpět do České republiky. Na letišti na ně měl čekat tým lékařů i vojenský psycholog.

Při útoku 14. července zahynuly dvě německé turistky, další čtyři ženy včetně Lenky C. byly zraněny. Důvodem údajně bylo, že ženy v plavkách nebyly na veřejnosti zahalené.