Češka pobodaná v Egyptě je v klinické smrti. Naživu ji udržují už jen přístroje

KÁHIRA/PRAHA Češka zraněná předminulý týden při útoku na turisty v egyptské Hurgadě je ve stavu klinické smrti, uvedlo ve středu české ministerstvo zahraničí. Zdravotní stav ženy, která byla hospitalizovaná v Káhiře, se v pondělí prudce zhoršil. Česká republika vyslala na místo tým lékařů a vojenský speciál. Čeští odborníci na místě potvrdili diagnózu egyptských kolegů.

Ženě selhalo několik orgánů a její mozek není zásobován krví. Z medicínského hlediska podle českých lékařů není možné očekávat zlepšení stavu pacientky.

„Podle výsledků CT vyšetření, které proběhlo ve středu dopoledne, egyptští lékaři konstatovali, že mozek pobodané pacientky prakticky není zásobován krví,“ uvedlo v Praze ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě. Zjištění egyptského lékařského konzilia potvrdil ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch, který sledoval celý průběh vyšetření.

„Pacientčin oběh udržují už jen přístroje, fakticky není z medicínského hlediska možné očekávat, že by byla naděje na zlepšení. Přes veškerou možnou léčbu její tělo nezvládlo boj se zraněními,“ citovalo ministerstvo Koloucha.

Lékař dodal, že multiorgánové selhání, které nastalo u pacientky, se objevuje u vážně zraněných pacientů. „Dochází k němu i několik dnů po zdánlivé stabilizaci člověka, tělo celkově nezvládne zátěž. Medicína, bohužel, není všemocná,“ řekl Kolouch.

Egyptská péče bez pochybení

Šestatřicetiletá Češka, kterou útočník na pláži nožem zasáhl do nohy a do zad, byla z Hurgady den po útoku přepravena vrtulníkem do Káhiry a tam hospitalizována v nemocnici s nejvyšší péčí. Podle ředitele záchranné služby v celém průběhu léčby a podle dostupné dokumentace a informací od vedoucích lékařů nemocnice nebylo nalezeno žádné pochybení.

Pacientku momentálně není podle Koloucha možné převézt do České republiky, je to příliš riskantní. Do egyptské metropole se přitom ještě s jedním kolegou a dvěma zdravotními sestrami přepravili letounem Airbus A319 ve verzi Medevac, který se používá pro převoz nemocných a zraněných. „Je upravený tak, že jeho část je taková jednotka, kde je možné udržovat ve stavu intenzivní péče i v průběhu letu,“ popsal vybavení letadla ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Do egyptské metropole za Češkou přijeli její přítel s dítětem a také její matka. Rodina se ve středu vojenským speciálem z Egypta vrací. Blízcí ženy jsou v péči českých lékařů a po návratu do Prahy na ně bude čekat vojenský psycholog. Podrobnosti o příletu české ministerstvo s ohledem na těžkou situaci rodiny nebude poskytovat.

Česká turistka byla zraněna v pátek 14. července v rudomořském středisku Hurgadě, kde mladý Egypťan zaútočil nožem na návštěvníky pláže v turistickém resortu. Dvě německé turistky zabil a další zranil, mezi nimi ženu z Česka.

Útok kuchyňským nožem na pláži

Útočník do Hurgady přijel v den incidentu a až tam si koupil nůž, jímž pak útočil. Koupil si také vstupenku na pláž u jednoho z hotelů, tam pobodal tři ženy a pak přešel na jinou pláž a zaútočil na další tři ženy. Agentura AP s odvoláním na nejmenované policisty vylíčila, že útočník - absolvent egyptské univerzity - nejprve s Němkami poseděl a hovořil s nimi plynnou němčinou, než je napadl kuchyňským nožem. Z místa činu prchl, pronásledován strážníky, a ve vedlejším hotelu napadl další čtyři ženy, než jej pronásledovatelé zneškodnili.

Egypt, který bojuje o udržení turistů, dosud nepodal oficiální vysvětlení motivu útočníka ani detaily o něm.

Agentura DPA s odvoláním na káhirské bezpečnostní kruhy napsala, že útočník jednal podle pokynů IS a dostal úkol zaútočit na cizince. Avšak prokuratura, která vyslýchá útočníka v Káhiře, v sobotu uvedla, že jeho motivy zůstávají nejasné. Ani není jasné, zda šlo o útok vyšinutého jedince, zločin či teroristický čin. K útoku se dosud nikdo nepřihlásil.



Místní úřady podle médií po útoku uváděly, že v úvahu připadá kriminalita, terorismus nebo zdravotní problémy.