Dcera Jaroslava Tvrdíka vyhrála prestižní modelingovou soutěž Elite Model Look

Soutěže se zúčastnilo podle portugalského serveru RTP Notícias 62 lidí ze 36 států a patnáctiletá dcera bývalého ministra obrany Jaroslava Tvrdíka a Obennebo byli vybráni ze skupiny 15 finalistů.

V porotě byla kromě jiných brazilská modelka Isabeli Fontanaová, její kolegové ze Španělska Andrés Velencoso a Švédska Alex Lundqvist a také Vick Mihaci z vedení Elite.

Podle RTP Notícias se s vítězstvím Tvrdíkové a Obenneboa pojí kontrakty na 150 000, respektive 50 000 eur (čtyř milionů respektive 1,4 milionu korun). Všech 15 finalistů, mezi nimiž bylo deset dívek a pět chlapců, získalo dvouletý kontrakt se světovou sítí modelingové agentury Elite.

Mezi objevy Elite Model Look patří od roku 1983 světoznámé hvězdy modelingu jako Američanky Cindy Crawfordová a Stephanie Seymourová, Brazilky Gisele Bündcheová a Alessandra Ambrosiová, Španělka Inés Sastreová nebo Němka Diane Krugerová.

Patnáctiletá a 178 centimetrů vysoká Tvrdíková letos na podzim v ČR zvítězila v soutěži Schwarzkopf Elite Model Look a řekla tehdy, že jejím koníčkem je sport, že se učí jazyky a jejím vzorem je Barbora Podzimková. Právě ona předloni zvítězila ve finále Elite Model Look v čínském Šen-čenu. V roce 2013 soutěž vyhrála rovněž Češka, a to Eva Klimková.