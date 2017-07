Češka zraněná při útoku na turisty v Hurgadě zatím zůstane v káhirské nemocnici

KÁHIRA/PRAHA Češka zraněná minulý týden v pátek Hurgadě při útoku Egypťana nožem na turistky na pláži zatím zůstává v nemocnici v Káhiře. Do Česka se nebude vracet v neděli ani v pondělí, sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. O zdravotním stavu ženy a jejím případném převozu do ČR v neděli jednali zástupci české ambasády v Egyptě s její rodinou a ošetřujícími lékaři.

Šestatřicetiletá Češka, kterou útočník na pláži nožem zasáhl do nohy a do zad, byla z Hurgady den po útoku přepravena vrtulníkem do Káhiry a tam hospitalizována. Do egyptské metropole za ní přijeli její přítel s dítětem a také její matka. „Česká občanka zůstává ještě v nemocnici a pokračuje v rekonvalescenci. Dnes ani zítra (v pondělí) se do ČR určitě vracet nebude,“ napsala Lagronová v textové zprávě.



Při útoku minulý týden v pátek Egypťan v Hurgadě nožem ubodal k smrti dvě Němky a zranil čtyři další turistky. Na hotelovou pláž se podle všeho dostal tak, že si zakoupil vstupenku k jednodennímu využití. Egypt, který bojuje o udržení turistů, dosud nepodal oficiální vysvětlení motivu útočníka ani detaily o něm. Místní úřady podle médií po útoku uváděly, že v úvahu připadá kriminalita, terorismus nebo zdravotní problémy.