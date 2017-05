České ‚stopy‘ Modré velryby. Police prověřuje případy kvůli trestnému činu vydírání

„Konkrétní počty (prošetřovaných případů – pozn. red.) sdělovat nebudeme, neboť jsou některé záležitosti ve fázi prověřování, nicméně můžu sdělit, že v několika případech jsme zahájili úkony v trestním řízení, a to například pro trestný čin vydírání. To je vše, co nyní k celé věci mohu uvést,“ odpověděla pro server Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

Zdá se, že ačkoli odborníci na kyberprostor říkají, že původní zpráva o hře byla vymyšlená, inspirovala podle policie některé lidi.

Nebezpečné úkoly i sebevražda

Právě prezidium téměř před měsícem vydalo oficiální zprávu o tom, že v prostředí českých sociálních sítí se údajně velmi rychle začala šířit hra nazvaná Modrá velryba. V té mají mladí lidé plnit různé, mnohdy velmi drastické a nebezpečné úkoly. Na závěr celé hry má být totiž vítěz údajně donucen spáchat sebevraždu.

Ačkoli experti na bezpečí v kyberprostoru takovou zprávu usměrnili s tím, že jde o hoax, tedy vymyšlenou zprávu, policie i po několika týdnech trvá na svém. Na výzvu ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), který žádal policii o předložení důkazů o tom, že se hra v Česku skutečně vyskytuje, policejní prezident Tomáš Tuhý již reagoval.



„Pan policejní prezident předal materiály k seznámení o tomto fenoménu panu ministrovi vnitra. Materiály obsahovaly poznatky, které jsme měli k dispozici před vydáním první tiskové zprávy. Informace o konkrétních poznatcích a případech sdělovat ale nebudeme. Stále platí tvrzení, které jsme zveřejnili v obou tiskových zprávách,“ odmítla záležitost blíže komentovat mluvčí prezidia.

Ministr vnitra Milan Chovanec tak zřejmě od policejního prezidia neobdržel o kauze Modrá velryba nejnovější informace. Policie je totiž úzkostlivě odmítá komentovat. Dostalo se mu tak jen zprávy v obecné rovině. Stejně jako veřejnosti, kterou zpráva vyděsila.

„Policejní prezident pana ministra informoval, že policie se tímto fenoménem zabývá dlouhodobě, jak na základě informací od Europolu a Interpolu, tak na základě rostoucího počtu případů v České republice,“ sdělila ve stručnosti mluvčí úřadu Hana Malá.

Chovanec je podle ní rád, že policie fenomén řeší, pro příště by ale uvítal přesnější komunikaci policie vůči veřejnosti. Způsob informování v souvislosti s Modrou velrybou byl policii hojně vytýkán.

„Chtěl bych dementovat zprávu o tom, že Modrá velryba je hra a že se sem dostala z Ruska. Zjistilo se, že Modrá velryba je poplašná zpráva vycházející z nepravdivých informací ruských deníků, které uváděly, že v Rusku spáchalo sebevraždu 120 dětí na základě toho, že hrály tuto hru,“ uvedl již dříve pro server Lidovky.cz manažer pro internetovou bezpečnost společnosti Seznam.cz Martin Kožíšek.

A upozornil také na nežádoucí internetové projevy, které se po publikování tiskové zprávy policejním prezidiem objevily. „Dotaz ještě na začátku minulého týdne (před publikací tiskové zprávy – pozn.red.) vyhledával jeden nebo dva lidé denně. Většinou šlo mimochodem o nějaké sdružení věnující se dětem. Ihned po zveřejnění lživé zprávy to však během jedné hodiny bylo až sto hledání. V posledních dnech jsme zaznamenali počet hledání převyšující i několik desítek tisíc,“ uvedl Kožíšek.

Pokusy o aktivaci hry

S jeho týmem vyhledával také hashtagy na sociálních sítích, pomocí nichž mají děti údajnou hru aktivovat. „Našli jsme několik desítek pokusů. Zjistili jsme i několik pokusů, kdy se lidé pokoušeli kontaktovat děti s tím, že jsou administrátory hry a že znají jednotlivé úkoly,“ varoval před nebezpečím s tím spojeným.

Prezidium i po zhruba měsíci svůj postoj hájí, navzdory výtce ministra. „Policie tento postup zvolila na základě několika prokazatelně zadokumentovaných případů sebepoškození či vydírání dětí v prostředí internetu a také jako reakci na informace získané od zahraničních partnerů, kteří v nejednom případě přistoupili taktéž k vydání varujících tiskových zpráv,“ napsal mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.



Naše poznatky vychází z reálných případů a účel tiskové zprávy, kterým bylo varovat veřejnost, tak byl splněn,“ doplnil vzápětí.