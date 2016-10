Bek vyzval na svém Twitter účtu k vyvěšení tibetské vlajky. Přidá se k němu také Univerzita Karlova v Praze, potvrdil serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Podle serveru iDnes.cz se přidá také Vysoká škola chemicko-technologická, Západočeská univerzita, AMU a Univerzita Pardubice.

K akci se připojí také město Brno, oznámil jeho zastupitel Matěj Hollan na svém Facebookovém profilu.

S tibetským duchovním vůdcem dalajlamou se v úterý mimo jiné sešel ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Prezident Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) v reakci na schůzky politiků s dalajlamou večer vydali prohlášení, že by považovali za nešťastné, aby byla setkání politiků kýmkoliv vnímána jako výraz změny oficiální politiky vzhledem k Číně. Vztahy Česka a Číny jsou podle nich velmi přínosné a užitečné a je v zájmu země je nadále intenzivně rozvíjet.

Jejich oficiální vyjádření přimělo rektora Beka vyzvat vysoké školy k vyvěšení tibetské vlajky. „Před tím to plánované nebylo,“ řekla tisková mluvčí Masasrykovy univerzity v Brně Tereza Fojtová. Pozitivní reakce s příslibem, že se k akci připojí, už přišly z několika univerzit. Výčet zapojených vysokých škol ale zdaleka nemusí být konečný. „Bylo to narychlo, takže některé se to třeba nestihnou dozvědět. Jiné se zase třeba připojí, ale nestihnou nám to dát vědět,“ doplnila mluvčí.

Univerzita Pardubice o připojení k akci informovala na svém facebookovém profilu. Její vedení chce touto cestou vyjádřit znepokojení nad postojem představitelů českého státu v souvislosti s návštěvou dalajlamy. „Upřednostňování ekonomických témat před lidskými právy je nebezpečné i pro lidská práva v České republice a politováníhodné i v souvislosti s připomínáním odkazu a 80. výročí narození prvního polistopadového prezidenta Václava Havla,“ uvedla univerzita.

Univerzita Karlova vyvěsí vlajku před budovu Karolina, tedy budovu rektorátu UK, uvedl Hájek. „Bližší informace od jednotlivých fakult zatím nemáme aktuální“, sdělil.

Ke kritice setkání některých českých politiků se vyjádřil na svém Facebookovém účtu také Michal Horáček.

S dalajlamou, který je jedním z hostů Fora 2000, se ve středu ráno setkali také někteří poslanci a senátoři. Schůzku považují za dobrou odpověď na úterní prohlášení vrcholných ústavních činitelů.

Čína osmdesátiletého nositele Nobelovy ceny za mír označuje za separatistu, který bojuje za prosazení nezávislosti Tibetu. Peking považuje Tibet za nedílnou součást čínského území a setkání státníků s dalajlamou kritizuje dlouhodobě.