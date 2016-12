Česko čeká volební boj o obsazení Strakovy akademie i Hradu

Tehdy na počátku nového tisícileté v čele Strakovy akademie stál současný prezident Miloš Zeman. Podzimní sněmovní volby ukážou, kdo zemi povede dál.



Průzkumy favorizují hnutí ANO vicepremiéra a majitele holdingu Agrofert Andreje Babiše. Sobotka proti němu chce v následujících měsících aktivizovat nejen voliče ČSSD. Kampaň se tak podle analytiků odehraje neobvykle mezi stranami vládní koalice, nepůjde o souboj stávající vlády s opozicí. Zasáhnou do ní i přípravy na prezidentské volby, které se odehrají hned počátkem roku 2018.

Zájem o historicky druhou přímou volbu českého prezidenta zatím ohlásil podnikatel a textař Michal Horáček, kandidovat chtějí také podnikatel Igor Sládek či lékař a občanský aktivista Marek Hilšer. Zeman plánuje oznámit, zda bude post obhajovat, v březnu. Vzhledem k rozpolcenosti ČSSD v názoru na Zemana, se dá předpokládat, že volba prezidenta bude stranu před hlasováním o novém složení sněmovny rozdělovat a oslabovat.

Jakou pozici Sobotka má po neúspěšných krajských volbách uvnitř socialistů, ukáže sjezd v polovině března. Sobotkova vláda oslaví tři roky u moci na konci ledna. Před volbami Sobotka slibuje dál zvyšovat platy, zejména ve zdravotnictví, školství a veřejném sektoru.

V posledních měsících vlády se chce soustředit na čerpání fondů EU a zahájení staveb nových úseků dálnic. Legislativou chce protlačit předpisy o sociálním bydlení, bezplatné právní pomoci či o neziskových nemocnicích.

Slibuje také řešit situaci samoživitelek a zvýšit dávky nemocenského pro dlouhodobě nemocné. Odborům hodlá vyjít vstříc dalším navýšením minimální mzdy. Lidovci považují za priority bezpečnost a podporu pracujících rodičů.



Střet zájmů Andreje Babiše

Hned na počátku roku bude vládní koalice pokračovat ve sporu o zákon o střetu zájmů, který by mimo jiné postihl Babišovo podnikání. Ve Sněmovně se ČSSD a lidovci patrně opět spojí s opozicí, aby přehlasovali veto, o němž před Vánoci rozhodl prezident Miloš Zeman. Prezident již oznámil, že se v případě definitivního schválení novely obrátí na Ústavní soud. Média v tom vidí vzájemnou otevřenou podporu mezi oběma politiky.

Atmosféru ve společnosti ovlivní vedle vnitropolitických událostí i aktuální dění v Evropě a ve světě, například řešení následků válečného konfliktu v Sýrii. Volby na podzim čekají i sousední Německo. Hned dvakrát půjdou v první polovině roku volit Francouzi. Volby se příští rok odehrají také v Nizozemsku. Ve všech zemích komentátoři upozorňují na posilování populistů.

V Česku bude předvolební klání nové mimo jiné i zavedením devadesátimilionovému limitu pro výdaje stran na kampaň. Oproti tomu, co nesilnější partaje daly do voleb v roce 2010, to je polovina.