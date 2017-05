Česko na Eurovizi skončilo. Martina Bárta nepostoupila ze semifinále

Devětadvacetiletá Bárta vystoupila s baladickou písní My Turn, jejímž autorem je britský skladatel Kyler Niko/DWB. Uspěl v konkurenci 300 skladeb, z nichž přibližně 50 bylo od českých autorů. Bártu doprovodili sboristé z vokálního sextetu Skety.

Bárta studovala klasickou hudbu, prošla folkovými soubory i funky kapelou Top Dream Company, hrála v Prague Film Orchestra. Také proto byl výběr hudebnice s jazzovou minulostí pro popovou soutěž překvapením.

Druhé semifinále soutěže se uskuteční ve čtvrtek. Vítěz bude jasný po finálovém večeru, který se v Kyjevě bude konat v sobotu. Druhé semifinále se bude vysílat na ČT2, finále na ČT1.

Letošní soutěž se koná bez zástupců Ruska. Ukrajinská tajná služba SBU zakázala vstup do země ruské zpěvačce Juliji Samojlovové kvůli návštěvě anektovaného Krymu. Ruská státní televize Pervyj kanal proto letošní soutěž nevysílá. Po marných snahách přesvědčit Ukrajinu, aby zrušila Samojlovové zákaz vstupu do země, Evropská vysílací unie navrhla, aby ruská televize buď vyměnila interpretku, anebo aby se zpěvačka zúčastnila soutěže formou přímého přenosu z Moskvy. Obě varianty ale ruská televize odmítla.

Česká republika se poprvé zúčastnila v roce 2007, a to jako jedna z posledních zemí v Evropě. Už v roce 1968 se soutěže, která se tehdy nazývala Velká cena Eurovize, zúčastnil Karel Gott, ale jako reprezentant Rakouska. Českým interpretům se v minulosti příliš nedařilo, rocková kapela Kabát se před deseti lety umístila na posledním místě, o rok později skončila zpěvačka Tereza Kerndlová jen o jednu příčku výše. Poté, co kapela Gipsy.cz zůstala v roce 2009 bez bodu, čeští hudebníci tuto soutěž na několik let opustili.

Návrat do Eurovize se uskutečnil až předloni, kdy ČR reprezentovala Marta Jandová a Václav „Noid“ Bárta. Loni se poprvé do finále soutěže dostala česká zpěvačka Gabriela Gunčíková, která reprezentovala Česko s písní I Stand a obsadila 25. místo.