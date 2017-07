Česko našlo ‚Miliardáře z chatrče‘. Majitel Liglassu se v Kyrgyzstánu vydává za boháče

PRAHA/BIŠKEK Příběh Michaela Smelíka by mohl inspirovat hollywoodské tvůrce. Smelíkova firma Liglass Trading CZ dle obchodního rejstříku sídlí ve vsi Líšný poblíž Železného Brodu. Žádný luxusní kancelářský věžák, ale ruina a rozpadající se fabrika. I z takové „chatrče“ se ale Smelíkovi povedlo napsat pohádkový příběh. Majitel Liglassu se totiž v Kyrgyzstánu, kde jeho firma získala kontrakt na výstavbu elektráren za 12 miliard korun, vydává za miliardáře.

Smelík na konci minulého týdne poskytl rozhovor kyrgyzskému serveru kloop.kg. Hlavním předmětem interview byla otázka, zda jeho společnost má dostatek peněz na stavbu hydroelektráren. Smelík uvedl, že firma má na účtu 383 milionů eur – v přepočtu zhruba 10 miliard korun. Smelík pak dodal, že jde o jeho soukromé úspory. „Většina z této sumy jsou mé peníze. Spořil jsem 10 let,“ pronesl podnikatel, jehož jméno je v současnosti kvůli kontroverzní zakázce v Kyrgyzstánu hojně propírané.

S majetkem kolem 10 miliard by se Smelík v České republice vyšvihnul do dvacítky nejbohatších Čechů. Problém je, že do vypuknutí kauzy před dvěma týdny o Smelíkovi snad nikdo neslyšel. Ani z údajů v obchodním rejstříků nevyplývá, že by figuroval ve firmách, které by mu napomohly k takovému jmění.

Další nesrovnalostí je, že o naspořených miliardách mluví jen v Kyrgyzstánu. Na webu své firmy v uplynulých dnech pověsil videoblog, ve kterém se snaží vysvětlit okolnosti případu. Mimo jiné říká, že miliardy korun na projekt získá od svých obchodních a finančních partnerů – o žádných úsporách ani slovo. „Nejsou to bankovní peníze, státní peníze, nejsou to dotační peníze,“ řekl Smelík.

Na dotaz, jak si rozpor ve financování kyrgyzského projektu vysvětlit, Smelík LN neodpověděl.