Česko ukazuje svaly Saúdské Arábii. Senát shodil leteckou smlouvu

PRAHA Americký prezident Donald Trump na nedávné návštěvě Saúdské Arábie deklaroval vzájemnou blízkost obou zemí. Zdůraznil, že Saúdy považuje za důležité spojence v regionu. Česká republika prostřednictvím Senátu vyslala nyní opačný vzkaz. Odmítla ratifikovat vzájemnou smlouvu, která by právně ošetřila leteckou dopravu mezi oběma zeměmi. Saúdskoarabský velvyslanec reagoval, že podobné kroky staví mezi obě země překážky.

„Ten režim je nejen nedemokratický, ale z mého pohledu i nepřátelský vůči Evropě. Chtěl jsem udělat gesto, že nejsme slepí a že nebudeme za každou cenu s takovým režimem uzavírat smlouvy,“ sdělil serveru Lidovky.cz senátor Václav Láska.

Právě on stál v horní komoře parlamentu na počátku diskuse, která vedla k odmítnutí dohody. „Rád bych si myslel, že jsem přispěl k tomu, že jsem kolegy přesvědčil, aby tohle gesto Senát udělal,“ podotkl.



Saúdská Arábie je proslulá drakonickými tresty za drobné trestné činy, veřejné popravy či nerovné zacházení se ženami. „Saúdská Arábie podle mého školí, financuje a v Evropě podporuje imámy, kteří hlásají nejradikálnější formu islámu včetně podnětů k násilí a k nenávisti,“ mínil Láska.

Smlouva spadla pod stůl

Na druhé straně patří Saúdská Arábie k tradičnímu spojenci USA na Blízkém východě, Američané měli v zemi tajnou vojenskou základnu, země poskytla USA zázemí už během války v Perském zálivu na počátku 90. let minulého století.

Na plénu Senátu se debata nad Dohodou mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách, jak se dokument jmenuje, otevřela předminulý týden. Kontrakt vyjadřuje vůli států vzájemnou leteckou dopravu rozvíjet, upravuje třeba přepravní práva Čechů a Saúdů či stanovuje podmínky pro poskytnutí leteckého oprávnění podnikům. „Dohoda zjednodušuje a unifikuje pravidla pro provoz leteckých linek mezi dvěma zeměmi,“ přiblížil serveru Lidovky.cz mluvčí Českých aerolinií Daniel Šabík.



Kontrakt podepsaný představiteli obou zemí loni v prosinci prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně hladce. Aby vstoupil v platnost, potřeboval zelenou i od horní komory parlamentu. Tam však narazil, se senátorem Láskou se ztotožnila řada jeho kolegů. Ze 69 přítomných senátorů zvedlo ruku pro dohodu jen 25 z nich, smlouva tak spadla pod stůl. „Pokud Senát smlouvu neschválil, znamená to, že smlouva nemůže vstoupit v účinnost,“ sdělil serveru Lidovky.cz poslanec Matěj Fichtner, který byl zpravodajem dokumentu.



Smlouva se chystala skoro šest let

Postojem Senátu se neús­pěšně završil proces ratifikace smlouvy, jenž odstartoval téměř před šesti lety. Kontrakt se začal připravovat už v říjnu roku 2011.

Na tahu je nyní ministerstvo dopravy, které jako předkladatel dohodu do parlamentu poslalo. „V tuto chvíli do Saúdské Arábie oficiálně nebudeme sdělovat informaci o odmítnutí vydání souhlasu s ratifikací Senátem Parlamentu ČR. Další postup budeme konzultovat s ministerstvem zahraničních věcí,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluví resortu Tomáš Neřold.

22 letů ročně Letecké spojení navázaly obě země v loňském roce. Provoz probíhá na sezónní lince Praha-Rijád, zajišťují ho České aerolinie. „Linka je letos v provozu od 27. června do 9. září se dvěma zpátečními frekvencemi týdně,“ podotkl mluvčí ČSA Šabík. Letos od června do konce září tak proběhne 22 zpátečních letů.

Aerolinky pak podle informací serveru Lidovky.cz poslední dva roky poskytovaly dva stroje Airbus A319 včetně posádky jedinému saúdskému dopravci Saudi Arabian Airlines, přičemž na saúdské straně vládla s tímto byznysem spokojenost s příslibem dalších obchodů. Je tak nyní otázkou, jak bude letecký byznys mezi oběma zeměmi vypadat v budoucnu.

Odmítnutí smlouvy se Saúdy kontrastuje s tím, do jaké pozice se ropné království za poslední roky dostalo. Saúdové od roku 2015 zasedají v Radě pro lidská práva Organizace spojených národů. Letos v květnu pak do království zavítal americký prezident Donald Trump. S tamějšími představiteli vládnoucí moci uzavřel obchodní smlouvy za čtyři sta miliard dolarů, současně akcentoval důležitost partnerství obou zemí. Význam návštěvy podtrhuje fakt, že šlo o Trumpovu první výpravu do zahraničí.



„Nejsme zde, abychom vyučovali - abychom říkali druhým lidem, jak žít, co dělat nebo kým být. Jsme tady, abychom nabídli partnerství při budování lepší budoucnosti pro nás všechny,“ uvedl Trump ve svém projevu. Spojenectví je podle něj důležité při společném boji proti džihádistickému terorismu ztělesněnému Islámským státem (IS).

Saúdská Arábie je členem globální koalice proti IS, který zahrnuje i Českou republiku. Ze zemí blízkovýchodního regionu je ropné království jedním z klíčových hráčů této koalice.



Saúdská Arábie bude usilovat o zlepšení vztahů

Jak se odmítnutí smlouvy promítne do vztahů Čechů se Saúdy, lze jen hádat. Velvyslanec Sáudské Arábie v České republice Naif Al Aboud sice na úvod své reakce zdůraznil, že rozhodnutí horní komory parlamentu je závěr svrchovaného českého orgánu, do kterého nehodlá jeho země zasahovat. Na druhou stranu však zmínil, že obdobné postoje vzájemným vztahům neprospějí.

„Podobné pozice nepomáhají dosáhnout rozvoje, který hledáme ve vzájemných vztazích, ale staví mezi ně překážky,“ sdělil serveru Lidovky.cz ambasador. Jeho zemi to však prý nikterak neodradí od toho, aby se snažila o zachování korektních styků s Českou republikou. „Vždycky budeme usilovat o zlepšení a posílení vzájemných vztahů,“ nechal se slyšet velvyslanec Al Aboud.



Saúdská Arábie představuje pro Českou republiku průměrného ekonomického partnera. Za rok 2016 dosáhl obchodní obrat obou zemí 518 milionů dolarů, což království řadí na 47. místo mezi obchodními spojenci Česka. Z obchodních vazeb profituje především česká strana, protože významně převažuje export. Česko do království vyvezlo zboží v hodnotě 446 milionů dolarů.



‚Musíme s nimi zacházet s obezřetností‘

Důležitější rolí Saúdské Arábie je její zmíněná účast v globální koalici proti IS. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby vztahy západních zemí s královstvím byly korektní. Serveru Lidovky.cz to potvrdil bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. „Se Saúdskou Arábií je potřeba zacházet s jistou obezřetností, protože náš zájem je, aby válka jak v Sýrii, tak v Jemenu skončila. A mezinárodní společenství musí tlačit Saúdskou Arábii k tomu, aby tyto konflikty skončily, protože tam hraje důležitou roli,“ vysvětlil.



Podle jeho mínění si odmítavé stanovisko Senátu budou Saúdové pamatovat. Na takový krok totiž totalitní země nenahlíží jako na standardní událost v demokratickém provozu. „Saúdská Arábie není demokratická země a v takovém případě odmítnout smlouvu znamená, že se dotýkáte přímo vládnoucí rodiny. Berou si to osobně, takže význam to má,“ upozorňuje Svoboda.



Šéf senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost František Bublan má za to, že políček od Senátu šrámy na vzájemných vztazích nenechá. Podle jeho mínění se Saúdové s občasnou kritiku svého totalitního zřízení už sžili. „Český Senát je stejně tak svéprávný jako prezident Trump,“ okomentoval pak Bublan pro server Lidovky.cz rozdílný přístup k Saúdům. Ministerstvo zahraničí otázku budoucího vývoje vzájemných vztahů vzhledem k vyhoření dohody nechalo bez odpovědi.