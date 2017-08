Česko podalo žalobu na směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi

PRAHA Česko ve středu podalo k Soudnímu dvoru EU žalobu na evropskou směrnici o zbraních. Země požaduje zneplatnění směrnice a s žalobou podala také návrh na odklad účinnosti směrnice, kterou by měly členské státy EU zavést do svých právních řádů nejpozději do poloviny září 2018. Informovalo o tom ministerstvo vnitra, které žalobu vypracovalo společně s ministerstvem zahraničí.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) sdělil, že žalobu považuje za jedinou možnost ochrany před dopady směrnice. Podle něj norma může ohrozit vnitřní bezpečnost země, protože se díky ní může velké množství zbraní dostat na černý trh.



Dnes jsme podali žalobu na neplatnost diskriminační odzbrojovací směrnice EU. Jde o jedinou možnost, jak se bránit. https://t.co/KQh1iTpv5W — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) August 9, 2017

Směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi schválil Evropský parlament v polovině března. Cílem směrnice je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale omezuje hlavně majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a výrazně zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu, což je v rozporu s právem EU.



Proti normě se v Česku zvedla vlna nevole. Změny by se dotkly téměř 300 000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní, které zatím nepodléhají evidenci.