Česko podalo Norsku další nótu kvůli Michalákovým, je o občanství staršího syna

„Ministerstvo zahraničních věcí dnes prostřednictvím své ambasády v Oslu předalo Norsku diplomatickou nótu kvůli případu bratrů Michalákových a udělení norského občanství staršímu z nich. V jejím rámci upozorňuje, že chlapec nadále zůstává českým občanem,“ uvedlo ministerstvo.



Podle serveru iRozhlas.cz ministerstvo dostalo oznámení o udělení norského občanství staršímu chlapci od českého velvyslanectví na konci června. České ambasádě informaci zaslalo norské ředitelství cizinecké služby.

Případ Michalákových se táhne od roku 2011, kdy norská sociální služba odebrala české matce a otci dnes dvanáctiletého Denise a osmiletého Davida kvůli podezření na zneužívání, zanedbávání a týrání. To se nepotvrdilo, soud ale považoval zjištění za závažná a děti nechal u pěstounů. Hoši vyrůstají odděleně ve dvou rodinách.

O zbavení Michalákové rodičovských práv k oběma synům rozhodly předloni norské úřady, otci práva ponechaly. Matka s odvoláními neuspěla a chystá stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Její minulou stížnost štrasburský soud nepřijal. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už dřív řekl, že ČR teď Michalákovou ve Štrasburku podpoří.

Předseda vlády na jaře řekl, že se Česko pokusí poměry bratrů Michalákových v Norsku prošetřit. Česká strana měla také znovu požádat norské úřady o to, aby chlapci měli vazby s českým prostředím a učili se česky.

Podle expertů zatím nelze situaci přesně zhodnotit

Michaláková se vrácení synů domáhá i v Česku. Hodonínský okresní soud před pár týdny ale řízení o úpravě péče po rozvodu rodičů zastavil. Zdůvodnil to tím, že hoši žijí v Norsku, takže to řeší norské instituce a jemu nepřísluší o nich rozhodovat. Stejně postupovali hodonínští soudci už v roce 2015, případ jim ale vrátil krajský soud. Advokáti rodiny poukazovali na to, že i když chlapci i matka bydlí v Norsku, mají české občanství.

Právníci a zastánci Michalákové mluví o tom, že žena o rodičovská práva v Norsku přišla proto, že o případu informovala ve sdělovacích prostředcích. Český rozhlas ale už dřív citoval z rozsudku norského krajského soudu, podle něhož matka využívala média na úkor soukromí svých synů. Norské úřady se k případu nevyjadřují. Informace o kauze poskytují podporovatelé Michalákové.

Podle některých médií a expertů tak není možné si udělat jasný názor jen podle stanoviska jedné strany. Norské velvyslanectví už dřív na svém webu napsalo, že média nemusí věc představovat „na základě všech relevantních informací“ a norské instituce kvůli povinnosti mlčenlivosti a s ohledem na ochranu soukromí chlapců nemohou „reagovat na nesprávná tvrzení“.