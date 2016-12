Svatby seniorů a brýle za miliardy. 7 nejpřekvapivějších statistik loňského roku

Že je statistika nuda? To nemusí být vždy pravda, alespoň ne v případě aktuální ročenky vydané Českým statistickým úřadem. V ní jsou zaznamenaná souhrná data o životě české společnosti v roce 2015, včetně překapivých údajů. Server Lidovky.cz sestavil výběr těch nejzajímavějších.

Svatby v pokročilém věku

K poslednímu dni roku 2015 žilo v Česku 733 osob starších sta let, z toho 564 žen a „pouze“ 169 mužů. Téhož roku vstoupilo do manželství více jak tisíc párů, kdy ženichovi bylo více jak 60 let a nevěstě přes 50. Pro 474 mužů starších 50 let šlo přitom o první sňatek, ženy stejné věkové kategorie zažily premiéru ve 139 případech.

Sluneční obce

Nejvíce si slunečních paprsků užívají na jihu Moravy. Podle údajů sesbíraných z vybraných meteorologických stanic po celé České republice svítí slunce nejčastěji v Kuchařovicích u Znojma a v Holešově na Zlínsku, kde si jej dopřávají téměř 1888 hodin ročně, respektive 1871. Jasná obloha je často i nad středočeskou horou Milešovka (1866) či Mošnovem poblíž Ostravy (1864).

Miliardové brýle

Češi utratili téměř 26,7 miliardy za léky a více jak 5,6 miliardy korun za terapeutické pomůcky. Jen za dioptrické brýle, kontaktní čočky a jiné produkty oční optiky zaplatili přes tři a půl miliardy. Dalších téměř 300 milionů vynaložili na koupi ortopedických a protetických nástrojů. Ostatní terapeutické pomůcky a vybavení vyšly na 1,7 miliardy korun.

Hmotnostní souboj

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik váží kráva nebo prase? Zatímco u těchto dvou jatečních zvířat se průměrná hmotnost za posledních pět let příliš nezměnila (524, respektive 114 kilogramů), u jalovic (448) či telat poněkud poklesla (97). Nejvyšší hmotnostní průměr drží jateční býci (648).

Zeleninové žně

Zelí se v České republice sází čím dál tím méně, přesto stále zůstává nejvíce sklízenou tuzemskou zeleninou. V roce 2015 se jej sklidilo přes 41 tisíc tun, což je třeba o 14 tisíc tun více než cibule. Následuje mrkev (23,5 tisíce tun) a okurky nakládačky (14 tisíc tun). Populární a často poptávaný český česnek je u nás stále nedostatkovým zbožím. Sklidilo se ho „jen“ 795 tun.

Nebezpečí na vodě

Nemáme oceán, moře, ani rozsáhlé veletoky s několikakilometrovou šířkou, přesto v tuzemské vnitrozemské vodní dopravě došlo v roce 2015 ke 12 nehodám. Během nich byl dokonce usmrcen jeden člověk. Způsobené škody přesáhly 800 tisíc korun. V porovnání s předchozími roky jde o rekordní údaje.

Festivalový ráj

V předchozím roce se v České republice uskutečnilo skoro 500 festivalů, nejvíce z nich bylo hudebních (255), divadelních a tanečních (138) a filmových (61). Dohromady je navštívily 2,4 miliardy účastníků, kteří zhlédli přes 13 tisíc představení a koncertů a více jak pět tisíc filmů.