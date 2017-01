Česko zahalil smog. Špatně se dýchá, stát zvažuje regulaci

Smogová situace pro Prahu byla vyhlášena před čtvrteční půlnocí. Situace je vyhlašována, když 12hodinový průměr koncentrace polétavých částic PM10 v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nepředpokládá pokles pod tento práh. „Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace,“ sdělili meteorologové. Při regulaci musí omezit výrobu některé podniky, například teplárny.

Kolem 07:30 přesahovala koncentrace PM10 za 24 hodin na většině meteorologických stanic 100 mikrogramů na metr krychlový. Podobně vysoké byly i aktuální hodinové koncentrace. Kvalita ovzduší tak byla podle webu ČHMÚ na druhém nejhorším stupni ze šesti.

Řidiči v Praze by podle magistrátu neměli kvůli smogové situaci vyjíždět vlastními auty, pokud je to možné. Lidé by měli přednostně využívat městskou hromadnou dopravu. Emise ze spalovacích motorů se totiž významně podílejí na zvýšených koncentracích prachu.

Lidé by se pak měli vyvarovat při pobytu venku větší fyzické zátěže, což platí hlavně pro nemocné, starší lidi nebo děti.

Smog trápí i Moravskoslezský kraj

Meteorologové vyhlásili smogovou situaci i na celém území Moravskoslezského kraje. Na Třinecku vyhlásili regulaci, což znamená, že některé průmyslové podniky musí omezit výrobu a dodržovat další opatření.



Limit, který pro průměrnou denní koncentraci polétavého prachu PM10 činí 50 mikrogramů na metr krychlový, dnes ráno hodnoty ze všech 14 měřicích stanic v kraji překračovaly více než dvojnásobně. Nejhorší situace byla v Dolní Lutyni-Věřňovicích na Karvinsku, kde stanice vykázala hodnotu 201 mikrogram na metr krychlový, tedy čtyřnásobek povoleného limitu.

Moravskoslezský kraj patří k oblastem s nejhorším ovzduším v Evropě. Kvalitu ovzduší tam kromě průmyslu výrazně ovlivňují také doprava, topení v domácnostech či škodliviny, které vítr přináší ze sousedního Polska.

Špatně se dýchá také v Olomouci

Také v Olomouckém kraji se opět výrazně zhoršilo ovzduší. Na všech stanicích kromě Jesenicka nyní překračují koncentrace polétavého prachu dvojnásobně hodnoty. Nejhorší situace je nyní v olomoucké části Hejčín, kde jsou aktuální hodnoty překročeny až čtyřnásobně. Meteorologové zde situaci označují za velmi špatnou. Vyplývá to z dat ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).



Čtyřiadvacetihodinové hodnoty polétavého prachu jsou překročeny dvojnásobně v Prostějově, Přerově, v Bělotíně na Přerovsku i na dvou měřicích stanicích v Olomouci - ve Šmeralově ulici a v Hejčíně, kde se denní hodnoty pohybovaly v pátek ráno na 130 mikrogramech.

Meteorologové vyhlásili smogovou situaci ve Zlínském kraji naposledy 9. ledna, odvolali ji po čtyřech dnech. Den platila kvůli trojnásobně překročenému limitu i regulace, při které podniky omezují výrobu. Ve Zlínském kraji však kromě tepláren velký znečišťovatel ovzduší není.



Smogová situace vyhlášena ve Zlínském kraji

Ve Zlínském kraji je nejhorší situace na Vsetínsku. Ve Valašském Meziříčí byla v 5:00 podle meteorologů naměřena denní koncentrace polétavého prachu 138,6 mikrogramu na metr krychlový. Špatně se dýchá také lidem v Uherském Hradišti, kde ve stejném čase naměřili 117,5 mikrogramu, a ve Zlíně, kde bylo v 5:00 zjištěno 113,2 mikrogramu na metr krychlový.



Dvojnásobně je limit překročen i v Otrokovicích, kde bylo v 5:00 naměřeno 101,1 mikrogramu. O něco lepší je situace v Těšnovicích u Kroměříže, kde ve stejném čase meteorologové zjistili 89 mikrogramů prachu na metr krychlový vzduchu.