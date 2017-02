Českou hrou roku 2016 je Samorost 3 od studia Amanita Design

Vedle hlavního ocenění za celkově nejlepší českou hru roku získal ceny za nejlepší hru pro PC a konzole a nejlepší audio doprovod. „Studio Amanita Design dlouhodobě dokazuje svou kvalitu a patří mezi jedny z nejúspěšnějších českých vývojářských týmů, navzdory tomu, že nevyvíjí tituly pro tradiční herní publikum,“ uvedl předseda poroty České hry roku 2016 Martin Bach. Hry Samorost 3 se podle tvůrců prodalo celosvětově více než 300 000 kusů.

Hra Chameleon Run zaznamenala přes 400 000 prodaných kopií ve světě. Její tvůrci si z ankety odnesli titul Mobilní hra roku a ocenění za nejlepší herní design. Loni hra obdržel od firmy Apple prestižní Apple Design Award.

František Fuka, Tomáš Rylek a Miroslav Fídler uvedeni do síně slávy

Kamionová simulace American Truck Simulator od SCS Software uspěla v kategorii Největší technologický přínos, cenu v kategorii Nejlepší vizuální stránka si odnesli tvůrci ze studia Paperash za netradiční logickou hru Dark Train. Nejlepší příběh měla podle porotců hra Brány Skeldalu 3: Sedm mágů od společnosti Napoleon Games.



Do Síně slávy českých her byly uvedeny tři legendy české herní vývojářské scény, František Fuka, Tomáš Rylek a Miroslav Fídler. Prosluli především v 80. letech jako autoři her pro osmibitové počítače ZX Spectrum a stáli tak u zrodu vývoje her v České republice.

Podle údajů organizátorů vzniklo v České republice loni 35 nových her, které si zahrálo více než deset milionů hráčů z celého světa. Celkem se v ČR věnuje hernímu vývoji více než 1100 herních vývojářů ve 47 aktivních týmech. České vývojářské firmy ročně podle odhadů expertů utrží okolo tří miliard korun.