Česku bude v OSN pomáhat miss World Taťána Gregor Kuchařová

Proto ministerstvo zahraničí s úřadem vlády a ministerstvem životního prostředí vymýšlely, jak dohnat deficit v propagaci tématu a zajistit mu vhodnou tvář. A sehnaly rovnou tu nejkrásnější na světě, alespoň podle titulu, jehož je nositelkou. Prezentace toho, jak si Česko vede v naplňování globálních cílů udržitelného rozvoje, se bez nároku na odměnu ujme jediná Češka, která získala korunku pro miss World, Taťána Gregor Kuchařová.



Společně s místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) odletí v půlce července do New Yorku na Fórum o udržitelném rozvoji, které se koná pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC).

Výběr Gregor Kuchařové není náhodný; v roce 2008 založila nadaci Krása pomoci, která se zaměřuje na seniory. Téma už v OSN před dvěma lety prezentovala, v New Yorku a Ženevě.

„Pro mě i moji nadaci je to čest. Jedná se o prestižní a významnou událost, země získá možnost prezentovat se v dobrém světle v OSN. To by nemělo zapadnout, máme být na co hrdí. Naše zapojení je pro nás i důležitou zpětnou vazbou, že téma, kterému se věnujeme, rezonuje a má smysl,“ sdělila LN Gregor Kuchařová.

Pro Česko je to velká příležitost, protože od července bude s nejvyšší pravděpodobností na rok předsedat radě ECOSOC, třetímu nejvýznamnějšímu orgánu OSN. Naposledy se to stalo před 20 lety. Nejvyšší židle dává Česku příležitost, aby slušný přístup k planetě opuncovalo vlastním tématem. Bude to „participace“, čímž se má zdůraznit potřeba, aby se na udržitelném rozvoji podílely vláda, neziskový sektor, byznys, akademici i jednotliví občané.

Brabcova delegace je proto sestavena jako názorný příklad dobré praxe. Gregor Kuchařová zastupuje neziskové organizace. „Přínos efektivní spolupráce mezi sektory a obory je jedním z našich důležitých poselství,“ dodala.